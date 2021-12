Estuvo 14 días esperando una práctica: Una jubilada, enferma de cáncer, murió sin ser atendida

Nicolasa Nievas murió el martes 28 de diciembre, después de esperar catorce días una práctica médica autorizada por el PAMI que nunca se le realizó en el Hospital Italiano de Córdoba, con el argumento de que la obra social de los jubilados no habría entregado los insumos correspondientes. La mujer tenía 63 años, tenía a cargo a dos nietas, y vivía en San Francisco, en el Este de la provincia.

Anoche, luego del velatorio, su cuerpo fue trasladado a la morgue judicial, donde una autopsia deberá determinar la causa de su fallecimiento. Los familiares denunciaron lo ocurrido a la Justicia.

Según consta en una carta documento enviada al PAMI, el 27 de diciembre último, Nicolasa había sido diagnósticada de cáncer de pancreas y había sido derivada al hospital Italiano de Córdoba el 14 de diciembre para que se le realice “un drenaje percutáneo biliar (X1), dado que este líquido se encuentra diseminado en todo su cuerpo, con riesgo grave para su vida y su salud”.

Dicha práctica había sido aprobada por el PAMI el 15 de diciembre. El trámite llevaba la firma de la médica Elba Constantino.

Ése mismo día, Nicolasa se presentó en el Hospital Italiano de Córdoba, y fue atendida por un médico cuyo apellido tiene la inicial M, quién le “solicitó catéter multipropósito pig tall 8.5 Fr + set micropunción tipo Neff”.

El 27 de diciembre, la carta documento con la firma del abogado Norberto Vaca, apoderado de la familia, denuncia que los insumos no habían sido entregados. Allí dice que “(…) si bien la práctica se encuentra aprobada a realizar, lo cierto es que los insumos nunca fueron provistos por el PAMI, negándose a realizar esta práctica, según dichos del médico M, porque el Hospital Italiano no quería poner los insumos, manifestando que ‘el PAMI no cumple luego en restituir los mismos al nosocomio de pertenencia’”.

Lo cierto, es que el PAMI luego de esta intimación activa el trámite y Nicolasa concurre con un familiar al hospital Italiano el martes 28 de diciembre, a las 8 de la mañana. “Ni siquiera le quisieron hacer los estudios, por lo cual, volvió a la casa de su hijo, donde se había instalado en Córdoba capital, a la espera de ser atendida. Cuando la mujer vuelve a la casa, se empezó a descomponer, mientras la hermana, que es médica jubilada, fue a hacer los reclamos pertinentes al Italiano. Le dijeron siempre que no a todo y la trataron muy mal”.

Poco después, debieron llamar a los servicios de emergencia, pero no concurrió ninguno al domicilio, entonces se comunicaron al 138 del PAMI, que envió, a las tres horas y media, una ambulancia de la empresa Vittal, de acuerdo a la denuncia. “Desde la casa del hijo la trasladaron al Italiano, pero la mujer llegó y murió”, relató Vaca.

Entre el día 15 y el día de su muerte, Nicolasa tuvo varias crisis, pero nunca fue atendida por la guardia del Italiano ni del de Urgencias, donde también concurrieron sus familiares, dado que no es hospital de atención de pacientes afiliados al PAMI.

