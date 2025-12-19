Estudiantes se quedó con el Premio Deportes Río Cuarto de Oro y Joaquín Salum con el Premio de la Gente

El Premio Deportes Río Cuarto de Oro, el máximo galardón de la noche, fue otorgado al club Estudiantes, en reconocimiento al histórico ascenso a la Liga Profesional del Fútbol Argentino. El club estuvo representado por su capitán Gonzalo Maffini, junto a sus dos compañeros del plantel Alejandro Cabrera y Sergio Ojeda, quienes recibieron una ovación.

La Gala de los Premios Deportes Río Cuarto 2025 se desarrolló en el Teatro Municipal. La ceremonia, impulsada por el Gobierno de Río Cuarto a través de la Secretaría de Deporte y Turismo, reconoció a los y las deportistas más destacados de la ciudad por sus desempeños a lo largo del año.

Asimismo, se aprovechó la ocasión para anunciar “El Deporte Nos Une”, un partido de fútbol solidario a beneficio de instituciones de la ciudad que se desarrollará el próximo 28 de diciembre, a las 19 horas, en el estadio Candini del club Estudiantes, con la participación de destacadas figuras del deporte local, provincial y nacional, entre ellas Pablo Aimar. Las entradas se pondrán a la venta el lunes 22 de diciembre de manera virtual y presencial en el Centro 11 con un costo de 5000 pesos.

El intendente Guillermo De Rivas afirmó que la estatuilla “es un símbolo de no solo el resultado deportivo sino del esfuerzo, la conducta, la disciplina, la perseverancia y el acompañamiento de la familia. Quiero felicitar a Estudiantes y a cada uno de los ganadores, pero principalmente felicitar a todos los deportistas que sin pensar en ser premiados ponen el mismo esfuerzo, el mismo empeño para realizarse a través del deporte. Son un orgullo para Río Cuarto”, agregó.

Por su parte, la secretaria de Deporte y Turismo Araceli Isla dijo que “es un orgullo ver semejante nivel deportivo. Ustedes representan a todos los deportistas de nuestra ciudad y se merecen todo esto”.

Agregó que “en Río Cuarto hemos crecido más del cien por ciento en deporte social y somos la segunda ciudad con más eventos deportivos de Córdoba. Somos una gestión convencida de que el deporte tiene que ser una política de Estado, porque sabemos que a través del deporte tenemos un niño menos en la calle o un adolescente menos en las adicciones o en las pantallas”.

En tanto, Gonzalo Maffini, capitán de Estudiantes, agradeció el reconocimiento y dijo que “es un momento hermoso que refleja el gran momento de Estudiantes. Es coronar un poco lo que fue el año que se nos dio todo redondo”, añadió el futbolista que también se quedó con su terna.

LA GALA DEL DEPORTE

A lo largo de la noche se entregaron los premios correspondientes a 35 disciplinas deportivas, poniendo en valor el trabajo y la dedicación de los atletas que representan a la ciudad en competencias provinciales, nacionales e internacionales.

Asimismo, uno de los momentos destacados fue la entrega, por tercera vez consecutiva, del Premio Deportes Río Cuarto de la Gente, distinción elegida por votación popular a través de las redes sociales de Deportes Río Cuarto. En esta edición, el reconocimiento fue para Joaquín Salum, piloto de BMX, quien recibió el acompañamiento del público.

Del mismo modo, la gala vivió un momento especialmente emotivo con la designación de los nuevos Embajadores Deportivos de Río Cuarto 2025. La atleta Rosa Godoy y el luchador de MMA Emiliano Sordi fueron distinguidos por sus trayectorias, sus títulos internacionales y por representar a la ciudad en los escenarios deportivos más importantes del mundo.

Los ganadores en las distintas especialidades deportivas, fueron los siguientes:

– AJEDREZ: Oriana Tobarez.

– ATLETISMO: Luciano Ferrari.

– AUTOMOVILISMO: Francisco Figueroa/Florencia López Tapia.

– BÁSQUETBOL: Lucia Pispieiro.

– BILLAR: Nicolás Porcal.

– BOCHAS: Ezequiel Pereyra.

– BOXEO: Adrian Sasso.

– BMX: Federico Capello.

– CICLISMO: Matías Gatto.

– DEPORTE ADAPTADO: Francisco Dalaison.

– EQUITACIÓN: Camila Ordoñez Coll.

– FÚTBOL: Gonzalo Maffini.

– FUTSAL: Joan Carbone.

– GIMNASIA: Zoe Bonacci.

– GOLF: Ana Giuliano.

– HÁNDBOL: Francisco Gagna.

– HOCKEY SOBRE CÉSPED: Guadalupe Yoma.

– JUDO: Mariano Pérez.

– KARATE: Julieta Mancilla.

– KICK BOXING/MMA: Adrián Oviedo.

– MOTOCICLISMO: Felipe Ferrero.

– NATACIÓN: Ana Gerbaudo.

– PADEL: Victoria Vilchez.

– PATÍN: Aylén Janet Guevara.

– PELOTA A PALETA: Emiliano Albiero / Emiliano Vázquez / Santiago Vázquez.

– POLO: Kristos Magrini.

– RUGBY: Nicanor Rins.

– SÓFTBOL: Nahiara Brunetta.

– TAEKWONDO: Agostina Riu.

– TENIS: Abril Pajello.

– TENIS DE MESA: Enzo Scapinardi.

– TIRO: Javier Beviaqua.

– TRIATLÓN: Gabriela Carena.

– TURF: Marcelo Quinteros.

– VOLEIBOL: Barbara Domínguez.

