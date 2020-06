Estructura de primera: Ameghino sumó un especialista en marketing con el objetivo de llegar a La Liga Nacional

“Estoy muy contento, con muchas ganas de trabajar y de aportar, de sumarme a un hermoso grupo de trabajo con el que el club cuenta. El desafío es muy grande porque el club tiene el desafío máximo de llegar a la Liga Nacional", afirmó Pablo Fraire, el flamante director de marketing del club Ameghino de Villa María.

"El León" -que compite en la Liga Argentina (segunda división)- dio un paso importante en el objetivo de generar un "perfil más enfocado a la creación de marca y la gestión del marketing de negocio, presencia a nivel local, regional y nacional", explica el comunicado que publicó el club. Justamente, estos avances están enfocados en aumentar la cantidad de socios, mejorar la relación con los sponsors y medios de comunicación.

Hace unos días, el presidente de la Confederación Argentina de Básquet (CABB), Fabián Borro, destacó en una nota con el sitio Básquet Plus, el trabajo que viene realizando la institución de Villa María, y la catalogó como un club modelo, al ser uno de los pocos en mantener al día los sueldos de sus jugadores.

La respuesta de Borro fue en referencia al posibilidad de que varios clubes de La Liga Nacional no puedan competir la temporada que viene, debido a los problemas económicos. "Hay clubes golpeando la puerta. Oberá es una organización de primer nivel, han invertido. Villa María pagó los 10 meses. Rocamora siempre está apostando. Carmen de Patagones, Chivilcoy. Hay muchos que están mejorando".

Además, agregó que "si vos estás sufriendo, si no tenés un plan de negocio, si creés que se paga de más, si gastás todo en salarios y no le ponés ni una lata de pintura a tu cancha, si no hacés un plan de venta de tickets, si no tenés a nadie que te ayude en el área digital, en la comunicación…acá algunos hemos cumplido a rajatabla todo lo que dijimos, y muchos de los que hoy se quejan son los que decían que había que hacer esto antes de llegar a la AdC".

Por otro lado, el nuevo especialista en marketing de Ameghino, Fraire, explicó que "la función será seguir trabajando en todo lo que se viene haciendo en comunicación, reforzar la relación con sponsors, generar más cantidad de socios y colaborar con cuestiones relacionados a lo publicitario, además de todo el soporte que se le puede dar desde el área al resto de las unidades del club".

Fraire tiene una importante identificación con Ameghino, puesto que fue jugador del club durante toda su niñez y adolescencia. "Agradezco al club por la oportunidad, conozco el club desde chiquito y hoy me toca colaborar desde adentro para intentar hacerlo crecer como marca, como institución", cerró.

Con la misión de seguir creciendo, "El León" suma un especialista en un área que pocos clubes en el básquet argentino tienen, y que con la crisis económica que profundiza la pandemia, se verá aún menos. El proyecto de la institución cordobesa es realmente singular.

Su plan estratégico de la institución deportiva tiene los siguientes objetivos.

Formar jugadores con la impronta de “La Escuela Ameghino”

Incrementar la presencia social

Consolidar una estructura profesional para el básquet femenino

Evolucionar la estructura de profesionales (cuerpo técnico, cuerpo médico, preparadores físicos,

etc.)

etc.) Brindar todo el soporte complementario a la actividad deportiva (inglés, apoyo escolar, clases de

periodismo, etc.)

periodismo, etc.) Mejorar, aumentar y profesionalizar la infraestructura edilicia

Aumentar la cantidad de jugadores en el mini básquet

Competir en torneos nacionales a nivel formativas

Aspirar al ascenso a La Liga (primera división) y consolidarnos en la categoría

Realizar y asistir a eventos extras

--

>> Si estás de acuerdo con el periodismo crítico y comprometido, te invitamos a asociarte a ENREDACCIÓN, el sitio de noticias con información de Córdoba: INGRESÁ AQUÍ.

--