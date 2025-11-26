Estreno en Córdoba: “Tengo menos libertad”, un concierto performático

Este jueves estrena Tengo menos libertad, un concierto performático que nace del cruce entre el teatro y la música en vivo, atravesado por el deseo de sus intérpretes de celebrar el arte y el cuerpo en movimiento como expresión de libertad.
El espectáculo tiene un formato híbrido que combina música en vivo con instalación y teatro físico. Se enmarca en el Profesorado de Teatro de la Universidad Provincial de Córdoba y se ofrece al público con tres únicas funciones consecutivas, con entrada libre y salida a la gorra en el Espacio Cultural San Martín.
Tengo menos libertad se sitúa en un territorio mítico y contemporáneo a la vez, donde un hado y sus músicos-cómplices invocan la llegada de una figura destinada a ejercer el poder.
La sinopsis señala: “Cuando el Tirano nace, su potencia se manifiesta en un cuerpo grandioso y fuerte. El Hado mágico lo provoca y lo enfrenta. Despliega la tensión entre destino y elección: aunque su tiranía parece predicha, el tirano descubre el placer de la crueldad. El enfrentamiento entre ambos revela la fragilidad del orden y la fascinación que genera el poder. La obra culmina en un gesto directo hacia el público. Entre música en vivo, versos y ritmos populares, el espectáculo propone una reflexión poética sobre la actualidad política y la persistencia de las lógicas de dominación”.
Es una creación de Maquinaria escénica y Catapulta Teatro Danza, compañía que vuelve a escena profundizando su línea de teatro físico.
La obra es apta para todo público, recomendada a partir de los 12 años. El espacio brindará servicio de buffet popular, por eso las puertas se abren a las 20 horas.
Equipo creativo
En escena: Daniel Patiño, Ignacio Blejer, Tadeo Sosa Vincent, Lucas Nottaris y Joaquín Alfonso.
Dramaturgia: Creación Colectiva.
Diseño de iluminación: Daniel Patiño, Ignacio Blejer.
Montaje y operación técnica: Manuel Tete Sáez.
Comunicación y gestión de públicos: Guadalupe Pedraza.
Fotografía: Paulina Rayén Armano.
PARA AGENDAR
Jueves 27, viernes 28 y sábado 29 de noviembre, a las 20:30 horas, en Espacio Cultural San Martín, Amado Nervo 601, Córdoba.
