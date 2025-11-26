Conéctate con nosotros

Hola que estas buscando

Noticias

Estreno en Córdoba: “Tengo menos libertad”, un concierto performático

Publicado

"Tengo menos libertad", un espectáculo que cruza teatro y música. (Foto Gentileza:Paulina Rayén Armano).

Este jueves estrena Tengo menos libertad, uconcierto performático que nace del cruce entre el teatro y la música en vivo, atravesado por el deseo de sus intérpretes de celebrar el arte y el cuerpo en movimiento como expresión de libertad. 

Incendios

El espectáculo tiene un formato híbrido que combina música en vivo con instalación y teatro físico. Se enmarca en el Profesorado de Teatro de la Universidad Provincial de Córdoba y se ofrece al público con tres únicas funciones consecutivas, con entrada libre y salida a la gorra en el Espacio Cultural San Martín.

Tengo menos libertad se sitúa en un territorio mítico y contemporáneo a la vez, donde un hado y sus músicos-cómplices invocan la llegada de una figura destinada a ejercer el poder.

Turismo

La sinopsis señala: “Cuando el Tirano nace, su potencia se manifiesta en un cuerpo grandioso y fuerte. El Hado mágico lo provoca y lo enfrenta. Despliega la tensión entre destino y elección: aunque su tiranía parece predicha, el tirano descubre el placer de la crueldad. El enfrentamiento entre ambos revela la fragilidad del orden y la fascinación que genera el poder. La obra culmina en un gesto directo hacia el público. Entre música en vivo, versos y ritmos populares, el espectáculo propone una reflexión poética sobre la actualidad política y la persistencia de las lógicas de dominación”.

Epec

Es una creación de Maquinaria escénica y Catapulta Teatro Danza, compañía que vuelve a escena profundizando su línea de teatro físico.

La obra es apta para todo público, recomendada a partir de los 12 años. El espacio brindará servicio de buffet popular, por eso las puertas se abren a las 20 horas.

Mackentor

Equipo creativo 

En escena: Daniel Patiño, Ignacio Blejer, Tadeo Sosa Vincent, Lucas Nottaris y Joaquín Alfonso.

Dramaturgia: Creación Colectiva.

Diseño de iluminación: Daniel Patiño, Ignacio Blejer.

Telecom

Montaje y operación técnica: Manuel Tete Sáez.

Comunicación y gestión de públicos: Guadalupe Pedraza.

Fotografía: Paulina Rayén Armano.

PARA AGENDAR

Jueves 27, viernes 28 y sábado 29 de noviembre, a las 20:30 horas, en Espacio Cultural San Martín, Amado Nervo 601, Córdoba.

El Valle

News

SUSCRÍBETE A DOSSIER360 .

HACETE SOCIO DE ENREDACCIÓN .

RECIBÍ EL NEWSLETTER DE ENREDACCIÓN EN TU E-MAIL .

CONTACTO CON LA REDACCIÓN DE ENREDACCIÓN .

En este articulo:, , , , , , , , ,
Haga clic para comentar

Comentario:

SIRELYF
Noticias Argentinas
Socios 2025
GYM

Te puede interesar

Noticias

Día crítico en los mercados: el dólar volvió a subir y las acciones argentinas se desplomaron en Wall Street

La volatilidad volvió a dominar a los mercados este jueves, en una jornada que combinó tensiones externas, toma de ganancias y un renovado repunte...

Hace 7 días

Noticias

Detuvieron a tres acusados de un robo en Bell Ville tras un operativo policial que abarcó cinco localidades cordobesas

Un amplio operativo policial coordinado por la División Investigaciones de la Departamental Unión permitió detener a tres sospechosos vinculados a un robo ocurrido el...

Hace 7 días

Noticias

Los gobernadores del Norte Grande se mostraron unidos y endurecieron el reclamo a Nación por más fondos

La vigésimo segunda asamblea de gobernadores del Norte Grande dejó un mensaje político claro y coordinado hacia la Casa Rosada: las provincias del norte...

Hace 7 días

Noticias

El periodismo argentino alertó a la CIDH por la libertad de expresión y el Gobierno minimizó los cuestionamientos

En una audiencia virtual que expuso con crudeza la tensión entre organizaciones de derechos humanos y el Gobierno nacional, representantes de Amnistía Internacional, el...

Hace 7 días