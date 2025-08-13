Estándares internacionales de Transparencia y Sustentabilidad para el SiReLyF

Máximo Brizuela, Jorge Vachetta secretario y subsecretario general del Sindicato Regional, junto al Consejo Directivo, compartieron la presentación oficial del proyecto de fortalecimiento institucional del Sindicato Regional de Luz y Fuerza para calificar bajó los estándares internacionales.

Durante doce meses, la organización gremial junto a BPI Servicios, especializada en asesoramiento y formación, iniciará un “proceso transformador basado en estándares internacionales de sostenibilidad, ética, transparencia y cumplimiento”, indicó Ángel Mario Elettore, CEO de la empresa.

Este proyecto contempla la elaboración del Primer Reporte de Sostenibilidad conforme a los lineamientos de la Global Reporting Initiative (GRI), la Comunicación de Involucramiento (COE) al Pacto Global de Naciones Unidas, y la implementación de un Sistema de Gestión Antisoborno (ISO 37001) y un Sistema de Gestión de Compliance (ISO 37301).

“Nos da mucho orgullo iniciar este proceso de certificar en normas de transparencia, ya que implica una mejora continua y una oportunidad para que la sociedad en su conjunto conozca nuestra institución”, afirmó Máximo Brizuela.

