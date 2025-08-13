Conéctate con nosotros

Hola que estas buscando

Novedades

Estándares internacionales de Transparencia y Sustentabilidad para el SiReLyF

Publicado

Máximo Brizuela, Jorge Vachetta secretario y subsecretario general del Sindicato Regional, junto al Consejo Directivo, compartieron la presentación oficial del proyecto de fortalecimiento institucional del Sindicato Regional de Luz y Fuerza para calificar bajó los estándares internacionales.

Durante doce meses, la organización gremial junto a BPI Servicios, especializada en asesoramiento y formación, iniciará un “proceso transformador basado en estándares internacionales de sostenibilidad, ética, transparencia y cumplimiento”, indicó Ángel Mario Elettore, CEO de la empresa.

Córdoba Turismo

Este proyecto contempla la elaboración del Primer Reporte de Sostenibilidad conforme a los lineamientos de la Global Reporting Initiative (GRI), la Comunicación de Involucramiento (COE) al Pacto Global de Naciones Unidas, y la implementación de un Sistema de Gestión Antisoborno (ISO 37001) y un Sistema de Gestión de Compliance (ISO 37301).

Epec

“Nos da mucho orgullo iniciar este proceso de certificar en normas de transparencia, ya que implica una mejora continua y una oportunidad para que la sociedad en su conjunto conozca nuestra institución”, afirmó Máximo Brizuela.

Telecom

SUSCRIBITE A DOSSIER360.

HACETE SOCIO DE ENREDACCIÓN.

RECIBÍ EL NEWSLETTER DE ENREDACCIÓN EN TU E-MAIL.

CONTACTO CON LA REDACCIÓN DE ENREDACCIÓN.

News

El Valle

GYM

En este articulo:, , ,
Haga clic para comentar

Comentario:

SIRELYF
Noticias Argentinas
Socios 2025
Columnistas 2025

Te puede interesar

Noticias

En el sudeste de Córdoba: Desbaratan una banda narco familiar que vendía cocaína en distintos pueblos de la región

Una banda narco, compuesta por cuatro integrantes, todos de la misma familia, fue desbaratada en la localidad de Canals, unos 300 kilómetros al sudeste...

Hace 5 días

Noticias

Duras apreciaciones de Mondino sobre Milei en el caso $Libra: “O no es muy inteligente o es una especie de corrupto”

La ex canciller Diana Mondino criticó duramente, en una entrevista con la cadena Al Jazeera, al presidente ultraderechista, Javier Milei, por su papel en...

Hace 6 días

Noticias

Córdoba: La Municipalidad informó que el mal olor provenía de la quema de residuos de baja peligrosidad

La Municipalidad de Córdoba informó este viernes que los estudios ambientales realizados a partir de muestras tomadas del basural que generó mal olor en...

Hace 5 días

Noticias

Marcos Juárez: Cae una banda narco especializada en “delivery” de cocaína y hay cuatro detenidos

Una banda narco especializada en delivery cayó en la ciudad de Marcos Juárez, 265 kilómetros al sudeste de Córdoba Capital. Como resultado del procedimiento...

Hace 6 días