Están abiertas las inscripciones para la Maratón Deportes Río Cuarto 2026

Con vistas a una nueva edición, ya se encuentran abiertas las inscripciones para la Maratón Deportes Río Cuarto 2026, que se correrá el domingo 17 de mayo próximo y que tendrá un carácter especial en la antesala de la Copa del Mundo de Fútbol a realizarse en Estados Unidos, Canadá y México.
En ese marco, la séptima edición de la competencia será alusiva al Mundial, invitando a los participantes a correr con los colores de la Selección Argentina bajo la consigna “Correr por la Gloria”, un concepto que alcanza la imagen, promoción e indumentaria oficial de la carrera, reforzando el espíritu de pertenencia y pasión que caracteriza siempre a este evento.
Asimismo, y en línea con la edición anterior, se volverá a disputar la media maratón de 21 kilómetros, manteniéndose también las distancias de 10K y 5K.
Quienes deseen participar pueden inscribirse con precio promocional por el mes de enero a través del siguiente LINK o bien obtener más información visitando las redes sociales de la Maratón Deportes Río Cuarto.
