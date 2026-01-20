Conéctate con nosotros

Están abiertas las inscripciones para la Maratón Deportes Río Cuarto 2026

Imagen de una edición anterior de la Maratón Deportes Río Cuarto. Ya están abiertas las inscripciones para la edición 2026. (Foto: Prensa / Archivo).

Con vistas a una nueva edición, ya se encuentran abiertas las inscripciones para la Maratón Deportes Río Cuarto 2026, que se correrá el domingo 17 de mayo próximo y que tendrá un carácter especial en la antesala de la Copa del Mundo de Fútbol a realizarse en Estados Unidos, Canadá y México.

En ese marco, la séptima edición de la competencia será alusiva al Mundial, invitando a los participantes a correr con los colores de la Selección Argentina bajo la consigna “Correr por la Gloria”, un concepto que alcanza la imagen, promoción e indumentaria oficial de la carrera, reforzando el espíritu de pertenencia y pasión que caracteriza siempre a este evento.

Asimismo, y en línea con la edición anterior, se volverá a disputar la media maratón de 21 kilómetros, manteniéndose también las distancias de 10K y 5K.

Quienes deseen participar pueden inscribirse con precio promocional por el mes de enero a través del siguiente LINK o bien obtener más información visitando las redes sociales de la Maratón Deportes Río Cuarto.

