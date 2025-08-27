[Elecciones 2025] “Estafador, miserable y payaso”: Kicillof lanzó una dura crítica contra Milei en el tramo final de la campaña bonaerense

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, calificó este miércoles al presidente Javier Milei de “estafador, miserable y payaso” durante un acto en Pilar y volvió a contrastar su modelo de gestión con el del Gobierno nacional en la recta final de la campaña para las elecciones del 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires.

“El conflicto principal del país no es la casta contra los argentinos de bien. Las antinomias en Argentina siguen siendo las mismas de siempre: si va a haber un grupo concentrado que se lleva nuestra riqueza o si la riqueza y el bienestar es para el pueblo”, contrapuso el gobernador al cerrar el acto “La Fuerza de la Salud”.

En este sentido, Kicillof sostuvo que el ajuste de Milei no fue contra “la casta”, sino que afectó a trabajadores, jubilados, la industria nacional, la salud y la educación pública, al tiempo hizo una dura caracterización del mandatario nacional.

“Milei, el pueblo ya te descubrió: estafador, mentiroso y miserable empleado de las corporaciones. Payaso de los intereses concentrados de la Argentina”, sentenció.

En su discurso, Kicillof volvió a cuestionar la visión del oficialismo sobre el rol del Estado e hizo referencia al caso de las presuntas coimas de laboratorios a funcionarios liberales. “Le dijeron a la gente que el Estado es el enemigo, pero ahora muchos se están dando cuenta que no era por ahí. Que el enemigo no es el Estado, sino que si destruyen el Estado nos quedamos sin capacidades y sin democracia”, planteó.

Y advirtió: “Terminamos más excluyentes, pero, sobre todo, le facilitamos el camino a los que vienen a hacer negocios y a quedársela toda. Nunca más claro que con el 3% de Karina Milei, que lo que vinieron a hacer es garantizar negocios y no a generar bienestar”.

Para cerrar su mensaje, Kicillof planteó que las elecciones del 7 de septiembre y del 26 de octubre representan “una oportunidad de oro” para discutir “qué provincia queremos y qué Estado queremos”. Y advirtió, “o votan que no haya Estado, la motosierra y el topo que los quiere destruir o se hace cargo nuestro pueblo de lo que necesita y desea”.

Al trazar un contraste electoral, sostuvo que en los comicios habrá “dos boletas” con modelos antagónicos. “Una es la de Milei, que viene a destruir el Estado, los salarios, el bienestar, el trabajo argentino y la industria nacional. Y otra es la de Fuerza Patria, que viene a defender los derechos de los trabajadores, del pueblo; la cultura y la identidad bonaerense”, concluyó.

Participaron el ministro de Gobierno, Carlos Bianco; el de Infraestructura, Gabriel Katopodis; el intendente local, Federico Achával y la ex titular de Aysa y candidata a senadora bonaerense por Fuerza Patria, Malena Galmarini, entre otros dirigentes, autoridades y trabajadores de la salud.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

