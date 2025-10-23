Conéctate con nosotros

Hola que estas buscando

Noticias

Estados Unidos jugó fuerte en la city porteña para evitar que el dólar se dispare: venta millonaria

Publicado

Imagen Ilustrativa. (Foto: Gentileza).

A pocas horas de las elecciones legislativas, el gobierno de los Estados Unidos hizo este miércoles una fuerte compra de pesos para evitar que la cotización del dólar se siga disparando. En el mercado financiero hablan de ventas de dólares que habrían superado los USD 100 millones. Con esa intervención, el dólar se mantuvo estable a $1.515 en el Banco Nación.

En el segmento mayorista, el tipo de cambio se ubicó en $1.489, levemente por debajo del cierre del martes.

En el mercado mayorista se operaron casi USD 800 millones, un nivel inusualmente alto. En futuros, en tanto, más de USD 900 millones.

Turismo

Según la agencia Bloomberg, JPMorgan -cuyo CEO, Jamie Dimon está en Buenos Aires y este jueves se reunirá con el ministro Luis Caputo-,y el Citi, habría comprado pesos por orden del Tesoro de Estados Unidos.

Las ventas de dólares fueron hechas por oleadas, según expertos que siguen el tema, y se estima que el Tesoro ya puso unos USD 1.000 millones de los USD 20.000 millones previstos en el swap firmado con el Banco Central.

Este miércoles el Banco Central no intervino en el mercado y las reservas se ubicaron en USD 40.570 millones.

Epec

Al hablar ante empresarios en la Bolsa de Comercio de Córdoba, el ministro Caputo dijo que el lunes -día después de las elecciones legislativas-, no habrá cambios en el esquema económico y se mantendrá el régimen de bandas cambiarias.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

Columnistas

SUSCRIBITE A DOSSIER360.

HACETE SOCIO DE ENREDACCIÓN.

RECIBÍ EL NEWSLETTER DE ENREDACCIÓN EN TU E-MAIL.

CONTACTO CON LA REDACCIÓN DE ENREDACCIÓN.

Telecom

El Valle

News

En este articulo:, , ,
Haga clic para comentar

Comentario:

SIRELYF
Noticias Argentinas
Socios 2025
GYM

Te puede interesar

Noticias

Polémica: El Gobierno nacional le cobró a Bahía Blanca $17 millones por cada puente colocado después del trágico temporal

En una decisión que generó una fuerte polémica, el Gobierno Nacional le exigió al municipio de Bahía Blanca el pago de una suma “millonaria”...

Hace 7 días

Noticias

Córdoba: Diez detenidos de una megabanda que ingresaba droga con drones a Bouwer

La Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) desarticuló una megabanda que introducía droga, celulares y cables USB en el complejo Penitenciario de Bouwer, en Córdoba Capital....

Hace 6 días

Columnistas

Donald Braden, reescribiendo el pacto colonial

En política, una de las formas más eficaces para envilecer la práctica discursiva es repetir palabras, a veces conjugadas con algún verbo de fácil...

Hace 7 días

Noticias

La CGT conmemoró el Día de la Lealtad y advirtió que “la primera reforma laboral tiene que ser reducir la jornada de trabajo”

La CGT realizó este jueves un acto de conmemoración del Día de la Lealtad Peronista, que se diferenció de ceremonias de años anteriores, ya...

Hace 7 días