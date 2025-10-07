Conéctate con nosotros

Hola que estas buscando

Noticias

Especialista en elecciones advierte que “a esta altura lo adecuado es mantener las boletas originales”

Publicado

El diputado nacional libertario, José Luis Espert. (Foto: Archivo).

El director del Observatorio de la Calidad Institucional de la Escuela de Gobierno de la Universidad Austral, Marcelo Bermolén, consideró que con el 70 % de las BUP (boleta única de papel) de la provincia de Buenos Aires ya impresas con la foto de José Luis Espert en la columna de La Libertad Avanza (LLA), “lo adecuado es mantener las originales” porque la coexistencia de dos modelos de papeletas diferentes “podría generar confusión”.

Luego de que Espert se bajara y el oficialismo pidiera a la Justicia Electoral reimprimir las BUP con la foto de Diego Santilli, quien pasó a encabezar la lista de LLA, Bermolén se mostró contrario a esa posición y añadió además el factor económico de reimprimir todas las boletas porque implicaría “una inversión de más de 10 millones de dólares y el desperdicio de lo ya recibido”.

Turismo

“Reimprimir el total implicaría una inversión de más de 10 millones de dólares y el descarte (desperdicio) de lo ya recibido, con costos adicionales de logística y el peligro latente de que se mezclen partidas de las viejas y las nuevas”, planteó.

En tanto, imprimir sólo “el 30 % restante con el candidato que encabeza ahora, significaría que hay dos modelos en un mismo territorio y podría generar confusión”, dijo y agregó que “a esta altura del proceso electoral todo parece indicar que lo adecuado es mantener las boletas originales”.

Epec

Al respecto, el especialista sugirió “alternativas, como etiquetas autoadhesivas que podría aplicar el presidente de mesa en la columna correspondiente a LLA al momento de entregar la BUP”, pero reconoció que “sería sobrecargar la tarea de quienes además enfrentan el desafío del nuevo instrumento por primera vez”.

“Lo que el electorado debe identificar claramente a la hora de votar es el partido (o alianza electoral en competencia) y eso está claramente asegurado para LLA. Lo que elegirá cada ciudadano el 26 de octubre es a la alianza o frente electoral de su preferencia, y no a un candidato individual. Cuando se vota a un partido, no se opta sólo por un candidato específico sino por el conjunto, y la situación ha variado respecto a uno solo de ellos, manteniéndose el resto sin modificación”, evaluó, según se informó en un comunicado.

Preventa Mackentor

Bermolén argumentó que “en una economía en crisis, siendo que el Gobierno suspendió la aplicación de las primarias (PASO) por falta de recursos, parece inadecuado, y hasta un despropósito, malgastar recursos millonarios para esa mínima enmienda”.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

Telecom

SUSCRIBITE A DOSSIER360.

HACETE SOCIO DE ENREDACCIÓN.

RECIBÍ EL NEWSLETTER DE ENREDACCIÓN EN TU E-MAIL.

CONTACTO CON LA REDACCIÓN DE ENREDACCIÓN.

El Valle

News

En este articulo:, , ,
Haga clic para comentar

Comentario:

SIRELYF
Noticias Argentinas
Socios 2025
GYM

Te puede interesar

Noticias

La transferencia de Fred Machado a Espert figura en una contabilidad oficial elaborada por el Bank of America

La transferencia del empresario argentino Federico ‘Fred’ Machado al actual diputado y candidato de La Libertad Avanza (LLA) José Luis Espert por 200.000 dólares...

Hace 5 días

Noticias

El Senado rechazó los vetos presidenciales a los proyectos de emergencia en pediatría y financiamiento universitario

El Senado rechazó este jueves los vetos presidenciales a los proyectos de emergencia en pediatría y el de financiamiento universitario, por lo que el...

Hace 5 días

Noticias

Caso Lian: pidieron las detenciones de dos vecinos por tener archivos de abuso sexual infantil en sus celulares

La querella en el caso por la desaparición de Lian Flores en Ballesteros, Córdoba, solicitó al Juzgado Federal las inmediatas detenciones de los vecinos...

Hace 4 días

Noticias

Milei acordó con Macri construir tras las elecciones “los consensos para avanzar en las reformas” que necesita el país

El presidente Javier Milei calificó este viernes como “muy fructífera” la reunión que mantuvo con el exmandatario Mauricio Macri y dijo que acordaron “trabajar...

Hace 4 días