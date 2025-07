Escándalo $LIBRA: Hayden Davis admite que el token era un memecoin

El caso $LIBRA, que involucra al desarrollador estadounidense Hayden Davis y al presidente argentino Javier Milei, dio un giro inesperado tras las recientes declaraciones de Davis ante la Justicia de Estados Unidos. El creador del token $LIBRA reconoció que se trataba de un memecoin, un activo especulativo sin valor intrínseco, contradiciendo su postura inicial de que los fondos se destinarían a pequeñas empresas y proyectos educativos en Argentina. Esta revelación reavivó la controversia en Argentina, donde el Congreso evalúa nuevas estrategias para investigar movimientos financieros sospechosos relacionados con Davis, incluyendo una transferencia de u$s507.000 realizada mientras se reunía con Milei en la Casa Rosada.

En una presentación judicial del 17 de julio, la defensa de Davis y su socio Chow admitió que $LIBRA no estaba respaldado por planes concretos ni infraestructura, y que los fondos recaudados no tenían un destino claro para cumplir las supuestas iniciativas económicas promocionadas. “Los memecoins no son inversiones ni tienen valor intrínseco, sino que son productos de afinidad y coleccionables no garantizados, con un mercado de extrema volatilidad”, señaló el escrito. Esta declaración choca con lo afirmado por Davis el 26 de junio, cuando aseguró que $LIBRA apoyaría proyectos sociales en Argentina, según constaba en el sitio web del proyecto.

La Justicia estadounidense, que mantiene congelados u$s280 millones presuntamente obtenidos por una estafa cripto, considera esta confesión clave. Davis busca que se levante el congelamiento, pero las nuevas pruebas podrían complicar su situación.

El caso toma relevancia en Argentina debido a la relación de Davis con Javier Milei. El presidente, que inicialmente afirmó no estar al tanto de los detalles del proyecto, se reunió con Davis en dos ocasiones: en el Tech Forum de Buenos Aires en octubre de 2024 y en la Casa Rosada el 30 de enero de 2025. En esta última, Davis realizó dos transferencias sospechosas: una de u$s507.000 antes del encuentro y otra de u$s3,43 millones a las 17:30, apenas 21 minutos antes de que Milei publicara sobre la reunión en redes sociales. Parte de estos fondos fueron a una billetera desconocida y otra a Kelsier Ventures, la firma de Davis.

Además, el 3 de febrero, once días antes de una publicación de Milei que disparó el valor de $LIBRA, Davis transfirió u$s1,991 millones a otra billetera, que luego realizó tres movimientos por u$s2,5 millones en total. Un día después, el trader Mauricio Novelli, presente en ambas reuniones, abrió una cuenta en el Banco Galicia. El 17 de febrero, tras la caída del token, la madre y la hermana de Novelli fueron vistas retirando bolsos de esa sucursal. Las cuentas de Davis, Novelli y sus familiares están congeladas por orden judicial.

El escándalo generó una fuerte reacción en el Congreso, donde la oposición impulsa una investigación para esclarecer los hechos. La comisión investigadora de $LIBRA en la Cámara de Diputados, paralizada por un empate entre oficialistas y opositores, enfrenta un nuevo impulso. El diputado Juan Marino (Unión por la Patria) anunció que solicitará a la Oficina Anticorrupción (OA) reabrir la investigación, cerrada tras determinar que Milei no tuvo responsabilidad en las pérdidas de los afectados. Marino criticó la falta de transparencia de la OA, que le denegó acceso a información sobre la Unidad de Tareas de Investigación creada para el caso.

La oposición también planea una sesión el 6 de agosto para discutir la presidencia de la comisión y avanzar con testimonios que puedan incorporarse a la causa judicial. Sin embargo, el bloque libertario argumenta que el plazo de la comisión expiró el 28 de julio, lo que genera tensiones sobre su continuidad. Mientras, 123 damnificados, liderados por Martín Romeo, mantienen una querella activa contra los responsables.

—

