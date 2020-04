Escándalo: la liga brasileña se enteró por un diario de EE.UU que Leandrinho jugó enfermo de coronavirus

Increíble pero real. El máximo goleador de la Liga Brasileña (NBB) y jugador del Minas Gerais, Leandrinho Barbosa, comenzó a sentir los síntomas del Covid-19 el pasado 17 de marzo, y cinco días después fue diagnosticado con la enfermedad. Los dirigentes del club no hicieron caso y nunca lo comunicaron al resto de la liga.

Lo grave, es que el alero ex NBA, disputó el último encuentro de la temporada contra el Corinthians, tres días antes de revelar los síntomas, poniendo en riesgo de contagio a compañeros y rivales. Ahora bien, los jugadores, entrenadores, árbitros y miembros de la comisión técnica que estuvieron presentes, se enteraron de la situación hace tan solo dos días, por una nota que le realizó el diario New York Times a Leandrinho.

El jugador de 37 años explicó que el examen pasó al coordinador médico del club y que también informó directamente a la junta. Mientras que el director del club, Alexandre Cunha, dijo que se enteró del caso cuando leyó la entrevista de Leandrinho en el New York Times y no por el jugador.

"Recibí el resultado de la prueba el 22, a través de la doctora Carla Tavares (coordinadora técnica de Medicina de Minas), quien le informó a mi esposa que había dado positivo por Covid-19. El resultado fue comunicado inmediatamente al club, a través de mi esposa Talita (Rocca), al director Alexandre Cunha", confesó Leandrinho al medio UOL.

En un informe, el director de Minas dijo que cuando se despidió al plantel, le sugirió a la doctora Carla Tavares que se creara un grupo de Whatsapp para que los atletas y el cuerpo técnico pudieran informar sobre cualquier síntoma de la enfermedad. Pero la médica estaba en contra, debido a la confidencialidad de la relación entre médico y paciente.

"Ella dijo: 'No voy a hacer eso, pero cada atleta me llama en privado y lo voy a guiar'. Como cerró el día 18, creo que el médico de Minas ese día medicaba a Leandro, pero ella no comunicó al club. Es información confidencial", justificó Cunha en ese mismo informe.

A pesar de que Brasil es el país más afectado de Latinoamérica por la pandemia del Coronavirus (71.886 infectados y 5017 muertos), la Liga Brasileña de básquet fue una de las últimas competencias en suspender su calendario (16 de marzo).

El juego de Minas Gerais el 14 de marzo, fue el penúltimo de la liga antes de que se suspendiera todo. El cotejo se desarrolló sin público, siguiendo protocolos de seguridad (los equipos no se saludaron entre sí), pero sí hubo contactos entre atletas, con los árbitros y, de estos, con comisiones técnicas y oficiales, ya que el sudor permanece en la pelota.

En ese sentido, Barbosa criticó duramente a los dirigentes de la NBB en la nota con el NYT: "Fueron el último deporte en Brasil en detenerse", dijo, y cuestionó la prudencia de planear reiniciar cuando "todo está cerrado aquí".

"Me encantaría volver a jugar", dijo Barbosa. “La razón es porque creo que tenemos el potencial para ganar el campeonato. Pero tengo el virus. Yo sé cómo es esto. Es imposible que la liga continúe. En este momento, no se trata del negocio. Se trata de nuestra salud ", cerró uno de los astros brasileños con 14 temporadas en la NBA y un título con los Golden State Warriors (2014-2015). Por ahora, los máximos dirigentes del básquet brasileño no se manifestaron públicamente, y en el día de ayer mantuvieron una reunión con varios dirigentes argentinos, entre ellos el presidente de la CABB (Fabián Borro) y otros pares de España, analizando las distintas opciones para volver a competir.

