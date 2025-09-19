Conéctate con nosotros

Hola que estas buscando

Noticias

Escándalo en Discapacidad: Cerimedo declaró que Spagnuolo le contó a Milei y Pettovello sobre las coimas

Publicado

El presidente Javier Milei junto a Diego Spagnuolo. El ex titular de la ANDIS era un habitual visitante del titular del Ejecutivo. (Foto: Red X / Archivo).

El influencer libertario y especialista en comunicación digital Fernando Cerimedo declaró ante la Justicia que el ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) Diego Spagnuolo le aseguró que le contó al presidente Javier Milei y a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, sobre las supuestas coimas en las compras de medicamentos del organismo. El testimonio de Cerimedo se conoció tras el levantamiento del secreto de sumario en la causa de los audios.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, de acuerdo con la declaración a la que accedió el portal de La Nación, Cerimedo relató: “Me cuenta que le contó a Javier Milei lo que estaba pasando, que Javier Milei se indignó, que no podía ser, y ahí Spagnuolo me cuenta que le dice a Javier Milei que esto ya se lo había contado a Pettovello”.

Cerca de la ministra, sin embargo, afirmaron a dicho medio que no tienen “nada que decir al respecto” y pidieron no ser involucrados en “dichos de terceros”.

Turismo

La declaración de Cerimedo, director de La Derecha Diario, no solo ratificó el contenido de los audios clandestinos de Spagnuolo, sino que sumó nuevos y delicados detalles.

El testigo afirmó que Spagnuolo le dijo que Eduardo “Lule” Menem, funcionario directamente ligado a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y clave en el armado de La Libertad Avanza, era quien estaba “detrás del control de este negocio”.

Cerimedo detalló una conversación de principios de mayo de 2024 donde Spagnuolo le contó que una droguería (sin especificar cuál) le dijo que “los había llamado la Suizo S.A. para decirles: ‘Ahora no es el 5, es el 8, porque el 3 va directo a Rosada’”.

Epec

Esta revelación apunta a un presunto esquema de retornos de dinero que llegaría hasta “Rosada” (Casa Rosada), con Lule Menem como gestor.

El relato también menciona a Daniel Garbellini, ex número dos de la ANDIS, como una persona “puesta” en el Programa Incluir Salud, supuestamente vinculado a la droguería Suizo Argentina.

Spagnuolo se quejó de que no le habían dejado “poner a nadie de su confianza” y que este esquema del 5% venía funcionando desde la época del exdirector Nacional de Acceso a los Servicios de Salud, Pablo Atchabahian.

Telecom

LA CONVERSACIÓN DE SPAGNUOLO CON MILEI EN OLIVOS 

Cerimedo relató que Spagnuolo le contó que Milei lo invitó a Olivos en dos ocasiones. En la primera, el extitular de la ANDIS no pudo conversar. En la segunda, en junio de 2024, fue donde Spagnuolo le habría informado al Presidente sobre lo que estaba pasando en la ANDIS.

“Me cuenta que le contó a Javier Milei lo que estaba pasando, que Javier Milei se indignó, que no podía ser, y ahí Spagnuolo me cuenta que le dice a Javier Milei, que esto ya se lo había contado a Pettovello”, reiteró Cerimedo.

El influencer libertario, Fernando Cerimedo. (Foto: Gentileza Revista Quórum).

News

Dos meses después de estas conversaciones, Spagnuolo se habría “peleado con Pettovello” porque creía que ella “operó” una nota periodística sobre la Droguería Suizo-Argentina y sus vínculos con los Menem. “Ahí me cuenta que se están choreando casi un palo por mes”, le habría dicho Spagnuolo a Cerimedo sobre el “pedo con los Menem”.

La declaración de Cerimedo se suma a los audios y a los 80 mil dólares y 2000 euros encontrados en efectivo en la caja de seguridad de Spagnuolo, quien sigue sin designar abogado y cuya situación como posible “imputado colaborador” es una de las mayores incógnitas de la causa.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

SUSCRIBITE A DOSSIER360.

HACETE SOCIO DE ENREDACCIÓN.

RECIBÍ EL NEWSLETTER DE ENREDACCIÓN EN TU E-MAIL.

CONTACTO CON LA REDACCIÓN DE ENREDACCIÓN.

El Valle

GYM

En este articulo:, , , , , ,
Haga clic para comentar

Comentario:

SIRELYF
Noticias Argentinas
Socios 2025
Columnistas 2025

Te puede interesar

Noticias

Córdoba: Denuncian al fiscal De Aragón por su actuación en la represión de una protesta y la detención de Giuliani y otros dirigentes

Organismos de Derechos Humanos denunciaron ante el fiscal general de la Provincia, Juan Manuel Delgado, la actuación del fiscal Ernesto Rafael De Aragón en...

Hace 6 días

Noticias

Córdoba: Los libertarios, una diputada alineada con Bullrich y un radical con peluca entre los cinco cordobeses que apoyaron los vetos

Doce de los dieciocho diputados nacionales por Córdoba se expresaron contra los vetos del presidente ultraderechista, Javier Milei, a las leyes de financiamiento universitario...

Hace 1 día

Noticias

Argentina se opuso junto a EE.UU. e Israel: La ONU aprobó una resolución que impulsa crear un estado palestino

La Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó este viernes una resolución que respalda la Declaración de Nueva York, que busca revitalizar la solución...

Hace 6 días

Noticias

Córdoba: Se realiza otra Marcha Federal contra el veto a la Ley de Financiamiento Universitario

El miércoles 17 de septiembre, la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) se sumará a las movilizaciones que se realizarán en todo el país, “con...

Hace 2 días