Escándalo en ANDIS: Nuevos audios de Spagnuolo comprometen a Pettovello y Mondino

Un nuevo capítulo se suma al escándalo por presunta corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), con la filtración de audios atribuidos al extitular del organismo, Diego Spagnuolo, que salpican a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y a la excanciller Diana Mondino. Las grabaciones, difundidas en el programa “Argenzuela” de Radio 10, revelan acusaciones de traición, internas gubernamentales y presunto conocimiento del presidente Javier Milei sobre irregularidades.

En los nuevos audios, Spagnuolo apunta directamente contra Pettovello, a quien acusa de “dejarlo expuesto” ante Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, y Eduardo “Lule” Menem, asesor presidencial. “Sandra a mí me hizo una jugada medio… me dejó expuesto con Karina y con Lule. Cuando yo hablé con ella, fue y habló con Javier”, afirma el exfuncionario, quien también critica la actitud de la ministra: “Se hace la pelotuda y se borra. Ahora salta este quilombo y no tengo cómo hablarlo”.

Además, Spagnuolo alude a tensiones en el Gabinete, mencionando “quilombos grosos” con Diana Mondino y describiendo un gobierno que “está implosionando de adentro”. En un tono irónico, agrega: “Javier, desentendido de todo”, sugiriendo que el presidente estaba al tanto de las irregularidades.

El caso estalló tras la difusión de audios iniciales en los que Spagnuolo denunciaba un supuesto esquema de coimas a laboratorios para cerrar contratos con ANDIS, señalando como beneficiarios a Karina Milei y Lule Menem. Estas revelaciones derivaron en su destitución y desataron una investigación judicial que avanza con celeridad.

La semana pasada, la Justicia ordenó 15 allanamientos, incluyendo la sede de ANDIS, la Droguería Suizo Argentina y los domicilios de Spagnuolo, Daniel Garbinelli (exdirector de Acceso a los Servicios de Salud de ANDIS) y los hermanos Emmanuel y Jonathan Kovalivker, directivos de la droguería. Durante los operativos, se secuestraron unos 200 mil dólares y 7 millones de pesos en efectivo en el domicilio de Emmanuel Kovalivker, quien fue interceptado cuando intentaba abandonar su residencia en Nordelta. Su hermano Jonathan logró eludir el procedimiento, pero este lunes se presentó ante la Justicia y entregó su celular.

El foco judicial está ahora en el celular de Spagnuolo, quien afirmó tener “todos los WhatsApp” que probarían la maniobra de corrupción. Mientras tanto, desde el Gobierno, Martín y Eduardo “Lule” Menem calificaron las acusaciones como una “monumental operación” de la oposición, asegurando la “absoluta falsedad” de los audios.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

