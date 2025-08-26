Conéctate con nosotros

Hola que estas buscando

Noticias

Escándalo en ANDIS: Nuevos audios de Spagnuolo comprometen a Pettovello y Mondino

Publicado

La ministra de Capital Humano, Sandra Petovello. (Foto: Gentileza).

Un nuevo capítulo se suma al escándalo por presunta corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), con la filtración de audios atribuidos al extitular del organismo, Diego Spagnuolo, que salpican a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y a la excanciller Diana Mondino. Las grabaciones, difundidas en el programa “Argenzuela” de Radio 10, revelan acusaciones de traición, internas gubernamentales y presunto conocimiento del presidente Javier Milei sobre irregularidades.

En los nuevos audios, Spagnuolo apunta directamente contra Pettovello, a quien acusa de “dejarlo expuesto” ante Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, y Eduardo “Lule” Menem, asesor presidencial. “Sandra a mí me hizo una jugada medio… me dejó expuesto con Karina y con Lule. Cuando yo hablé con ella, fue y habló con Javier”, afirma el exfuncionario, quien también critica la actitud de la ministra: “Se hace la pelotuda y se borra. Ahora salta este quilombo y no tengo cómo hablarlo”.

Córdoba Turismo

Además, Spagnuolo alude a tensiones en el Gabinete, mencionando “quilombos grosos” con Diana Mondino y describiendo un gobierno que “está implosionando de adentro”. En un tono irónico, agrega: “Javier, desentendido de todo”, sugiriendo que el presidente estaba al tanto de las irregularidades.

El caso estalló tras la difusión de audios iniciales en los que Spagnuolo denunciaba un supuesto esquema de coimas a laboratorios para cerrar contratos con ANDIS, señalando como beneficiarios a Karina Milei y Lule Menem. Estas revelaciones derivaron en su destitución y desataron una investigación judicial que avanza con celeridad.

Epec

La semana pasada, la Justicia ordenó 15 allanamientos, incluyendo la sede de ANDIS, la Droguería Suizo Argentina y los domicilios de Spagnuolo, Daniel Garbinelli (exdirector de Acceso a los Servicios de Salud de ANDIS) y los hermanos Emmanuel y Jonathan Kovalivker, directivos de la droguería. Durante los operativos, se secuestraron unos 200 mil dólares y 7 millones de pesos en efectivo en el domicilio de Emmanuel Kovalivker, quien fue interceptado cuando intentaba abandonar su residencia en Nordelta. Su hermano Jonathan logró eludir el procedimiento, pero este lunes se presentó ante la Justicia y entregó su celular.

Telecom

El foco judicial está ahora en el celular de Spagnuolo, quien afirmó tener “todos los WhatsApp” que probarían la maniobra de corrupción. Mientras tanto, desde el Gobierno, Martín y Eduardo “Lule” Menem calificaron las acusaciones como una “monumental operación” de la oposición, asegurando la “absoluta falsedad” de los audios.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

News

SUSCRIBITE A DOSSIER360.

HACETE SOCIO DE ENREDACCIÓN.

RECIBÍ EL NEWSLETTER DE ENREDACCIÓN EN TU E-MAIL.

CONTACTO CON LA REDACCIÓN DE ENREDACCIÓN.

El Valle

GYM

En este articulo:, , , , , , ,
Haga clic para comentar

Comentario:

SIRELYF
Noticias Argentinas
Socios 2025
Columnistas 2025

Te puede interesar

Noticias

Cómo votaron los cordobeses el rechazo al veto del presidente Milei a la emergencia en discapacidad

Doce diputados nacionales de la provincia de Córdoba rechazaron el veto del presidente ultraderechista Javier Milei a la Ley de Emergencia en Discapacidad, mientras...

Hace 6 días

Noticias

Denuncia de presuntas coimas en Discapacidad: La Policía halló a Spagnuolo y le secuestró celulares y una máquina de contar billetes

El ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) Diego Spagnuolo fue localizado este viernes en una vivienda del partido bonaerense de Pilar,...

Hace 4 días

Noticias

El Frente de Izquierda denunció penalmente a los Milei y Spagnuolo por “corrupción” dentro de la ANDIS

El legislador porteño del Frente de Izquierda (FIT) Gabriel Solano denunció penalmente al presidente Javier Milei; a la secretaria general de la Presidencia, Karina...

Hace 5 días

Noticias

Agost Carreño dice que las declaraciones de Hayden Davis sobre $Libra “comprometen al Gobierno de Javier Milei”

El diputado nacional Oscar Agost Carreño (PRO-Encuentro Federal) afirmó este miércoles que las declaraciones de Hayden Davis en la Justicia estadounidense sobre el criptogate...

Hace 6 días