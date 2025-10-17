“Es bueno sostener al país”: Georgieva aseguró que el FMI y EE.UU. coordinan el apoyo financiero a Argentina

La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, ratificó este jueves el trabajo conjunto con el Tesoro de Estados Unidos en el apoyo financiero a la Argentina y renovó su compromiso de asistencia al asegurar que “es bueno sostener al país” en el actual rumbo económico.

El nuevo espaldarazo de la titular del FMI a la administración de Javier Milei se dio en el marco de la Asamblea anual del organismo y del Banco Mundial, en una entrevista concedida a la agencia Bloomberg.

Al ser consultada por el involucramiento del FMI en la asistencia financiera al país del Tesoro estadounidense, Georgieva expresó que “trabajamos de la mano con las autoridades argentinas y con los socios de Argentina, en primer lugar, el Tesoro de los Estados Unidos, debido a la magnitud de su apoyo, pero también con el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo”.

En este sentido, argumentó que “lo hacemos porque vemos un cambio genuino para mejor en Argentina en los últimos dos años”, precisando que observan que se pasó “de un crecimiento negativo al 4,5% este año (esto es más lento que el año pasado), la inflación de tres dígitos al 28%, el déficit que desapareció y en su lugar hay superávit”.

Asimismo, destacó que como “muy importante” que “la pobreza tiende a la baja”, señalando que “eso significa que está sucediendo algo en Argentina que es bueno para el futuro de Argentina”.

Con respecto a un posible cambio de escenario ante una derrota de Javier Milei en las próximas elecciones legislativas, la directora del Fondo sostuvo que “será presidente por un tiempo. Y creo que todavía hay un fuerte apoyo en Argentina para que el país se convierta en una economía normal, donde las regulaciones sean significativas y tengan un propósito”.

En la misma línea, destacó que “se está llevando a cabo una importante limpieza regulatoria en Argentina. Así que espero que, aunque nos encontremos en una situación algo diferente, y francamente, no nos ocupemos de política, la decisión la tenga el pueblo argentino”.

Más allá de la incertidumbre electoral y política que se traslada a los mercados, Georgieva consideró que “cuando se observa la fortaleza de la posición económica de Argentina, es bueno sostener al país en ese camino”.

De esta manera, reafirmó el acompañamiento al gobierno libertario y confirmó la coordinación con el Tesoro de Estados Unidos de la asistencia financiera al país que se viene negociando en las últimas semanas.

En la noche del miércoles, el secretario Scott Bessent, destacó el trabajo del FMI en contribuir a mantener la estabilidad económica en Argentina y anunció una ampliación del apoyo al país a US$40.000 millones, cuando inicialmente había sido fijado en US$20.000 millones.

Al respecto, precisó que “estamos trabajando en una línea de crédito de 20.000 millones de dólares que se conectaría con nuestra línea de swaps de divisas”, remarcando que con dicha inyección “sumaría un total de 40.000 millones de dólares para Argentina”.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

—

SUSCRIBITE A DOSSIER360.

HACETE SOCIO DE ENREDACCIÓN.

RECIBÍ EL NEWSLETTER DE ENREDACCIÓN EN TU E-MAIL.

CONTACTO CON LA REDACCIÓN DE ENREDACCIÓN.