Desembarco: Dapsa anunció un acuerdo para comercializar combustibles de Chevron

Destilería Argentina de Petróleo S.A. (DAPSA), empresa perteneciente al holding Sociedad Comercial del Plata, anunció hoy la firma de un acuerdo estratégico con la norteamericana Chevron, para la Comercialización de Combustibles en la Región. Este convenio marca el inicio formal de una relación estratégica entre ambas compañías, orientada a impulsar el crecimiento de DAPSA asociado a la comercialización de commodities de Chevron en la Región. Fuentes del sector combustibles señalaron que ahora se abre la posibilidad de que la compañía de EE.UU. desembarque en Argentina con su marca Texaco.

El acuerdo también establece expresamente que las partes evaluarán áreas adicionales de integración en el negocio, incluyendo la expansión de la logística del abastecimiento de DAPSA

Asimismo, el acuerdo contempla condiciones comerciales especialmente diseñadas para permitir que DAPSA incremente su presencia en los mercados regionales mediante una propuesta de valor altamente competitiva con combustibles de la mejor calidad.

Para DAPSA “este desarrollo estratégico se orienta a fortalecer nuestro modelo local replicándolo a nivel regional. Para ello es necesario sumar nuevos operadores en los países vecinos que compartan nuestros valores y vocación para trabajar juntos, aprovechando sinergias como verdaderos socios estratégicos, acelerando la expansión del proyecto y permitiéndonos plasmar el enorme potencial que supone la alianza estratégica que hemos construido con Chevron”.

Con más de 50 años de experiencia, DAPSA opera una red de aproximadamente 200 estaciones de servicio en todo el país y posee una terminal portuaria en Dock Sud con más de 140.000 metros cúbicos de capacidad de almacenamiento, interconectada por oleoductos con las principales refinerías y terminales portuarias de la región.

Además, la compañía concentra aproximadamente el 10% de la producción local de lubricantes y el 60% del mercado de grasas lubricantes.

DAPSA también se encargó de aclarar que, además de este nuevo desarrollo estratégico, continuará comercializando productos de origen local a través de su red de estaciones de servicio en Argentina, asegurando la continuidad de su oferta comercial actual.

Para DAPSA, el acuerdo supone un hito clave en su estrategia de regionalización, que le permitirá trascender las fronteras y expandir su red de estaciones de servicio al resto de los países de la región.

Fuentes de la empresa indicaron a la Agencia NA que “si bien no hay precisiones está contemplada la posibilidad de un rebranding de la red unificando la totalidad de sus desarrollos de estaciones de servicio en la región bajo una misma bandera”.

Respecto de las implicancias futuras del acuerdo, fuentes de DAPSA manifestaron que “por razones estratégicas y la confidencialidad propia de este tipo de acuerdos, todavía no es posible develar la totalidad de los detalles de la operación, pero estamos muy entusiasmados con este nuevo escenario y las grandes oportunidades que supone un acuerdo de esta magnitud”.

“Ya estamos trabajando intensamente para avanzar progresivamente sumando socios estratégicos regionales y seguir creciendo de manera sostenida, impulsando el desarrollo de nuestros operadores a otro nivel pero sosteniendo siempre la confiabilidad, cercanía con el operador y transparencia que son los valores diferenciales que nos han acompañado a lo largo de nuestra trayectoria”, explicaron.

Por su parte, Chevron es pionera en la explotación de Vaca Muerta, con su acuerdo con YPF desde 2013. Produce petróleo crudo y gas natural y sus negocios incluyen la exploración y el desarrollo de recursos de petróleo y gas no convencionales en Neuquén. Según informa su página web, “opera y posee el bloque El Trapial. Por separado, a través de otras filiales, Chevron posee una participación no operativa del 50% en las concesiones Loma Campana y Narambuena mediante una sociedad con YPF”.

También tiene participación en tres ductos de exportación: Oleoductos del Valle SA (Oldelval), Oleoducto Trasandino Argentino SA (Otasa) y se sumó al consorcio VMOS para el desarrollo del Proyecto de Oleoducto Vaca Muerta Sur, el tendido que unirá Vaca Muerta con Río Negro.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

