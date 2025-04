Encuesta: Un 58% de los argentinos cree que no hay que darle mayoría a Milei en el Congreso

La pérdida de imagen positiva del presidente Javier Milei y de la gestión del gobierno nacional comienza a generar un clima electoral complejo y dificultoso para el oficialismo nacional. Una encuesta nacional de Zuban, Córdoba y Asociados relevó que un 57,8% de los argentinos no cree que haya que darle mayoría al gobierno de Milei en las próximas elecciones legislativas de octubre. Mientras que un 41% considera que sí “hay que darle mayoría”. La diferencia es de 16,8 pp, que es equivalente a la porción de “indecisos” de los escenarios electorales medidos por la consultora, lo que indicaría la presencia de un grupo socio-electoral “blando” que no comulga con la gestión libertaria, pero que no encontró por el momento una opción diferente.

También aparece como sustancial otro dato del trabajo, que muestra el vínculo íntimo entre economía y política: El 57,4% indica que no sigue apoyando a Milei “aunque haya crisis económica”. Se trata del mismo valor de los que rechazan darle mayoría al gobierno en el Congreso. A su vez, hay un 41,4% que afirma seguir apoyando al oficialismo nacional pese a esta situación económica, el mismo volumen que considera necesario que el gobierno tenga el control de las cámaras de Diputados y Senadores.

EL LÍMITE OPOSITOR

El siguiente gráfico puede ser un indicador del motivo por el cual no se conforma un bloque político más definido o claramente mayoritario contra el gobierno.

QUÉ DICE LA CONSULTORA

El estudio de opinión pública fue realizado en todo el país entre el 16 y el 19 de abril y dado a conocer este domingo por la consultora que dirigen Paola Zuban y Gustavo Córdoba.

Justamente, Zuban y Córdoba explican en el resumen del estudio, sobre el nudo del problema político del gobierno: “Junto con lo internacional, la cuestión económica ha sido la gran estrella de las últimas semanas. Un 53% desconfía que el gobierno de Milei logre resolver la crisis económica. Y un 50% cree que la inflación está subiendo. Un dato no menor, siendo el ancla más relevante para el sostenimiento de su imagen de los últimos meses. Las herramientas discursivas no terminan de dar sentido frente a su aumento y el debate sobre la devaluación que suscitó la “quita del cepo”. Un 65,8% está de acuerdo que “con la devaluación del peso han subido los precios en todos los rubros””.

Valoran en esa línea, que “el gobierno sufre así un revés importante en la que solía ser su área mejor valorada: la gestión económica. Nuestro estudio fue realizado mientras los anuncios económicos de este mes apenas se estaban poniendo en marcha. Es una situación para seguir y monitorear los próximos meses”, advierten.

EXPECTATIVAS ELECTORALES

De modo sintético, desde enero de este año, La Libertad Avanza (LLA), el Pro y la UCR pierden apoyo electoral, mientras que el peronismo logra recuperar caudal e igualar a los libertarios. También se produce un leve repunte del Peronismo Federal. Sólo una alianza entre LLA y el Pro le permite al gobierno vencer al PJ.

Los datos de un escenario sin alianza entre LLA y el Pro, indican que votaría por los candidatos del oficialismo un 34,8% de los electores frente a un 34,4% que lo haría por el peronismo. Se trata de un escenario de empate. En tercer lugar, se ubica el Pro con 6,1%, seguido del Peronismo Federal (Juan Schiaretti) con 4,5%; el Frente de Izquierda con 3,1%; y la UCR con 1,7%. Los indecisos reúnen un 16,6%. Es decir, es una foto de alta polarización con un fuerte caudal de electores que todavía no han tomado una decisión de rumbo político.

Al analizar el “histórico” de 2025, se puede observar que LLA tiene un pico de 38,4% de intención de voto en febrero y cae hasta 34,8% en abril, lo que revela una fuga de 3,6 pp. Del otro costado, el peronismo saltó de un 28,3% en enero de 2025 a un 34,4% en abril, una diferencia de +6,1 pp. A su vez, los indecisos pasaron de 20% a 15,4%, una caída de 4,6pp.

Por su parte, el Pro, perdió 1,3 pp (de 7,4% a 6,1%); y la UCR 2,9 pp. (de 4,6% a 1,7%). La izquierda trotskista se mantiene en 3,1% y el Peronismo Federal pasó de 2,2% a 4,5% (+2,3 pp.).

Zuban, Córdoba y Asociados mide un segundo escenario, con una coalición entre la LLA y el Pro. Por esta vía, el oficialismo podría cosechar un 39%, contra un 34,9% del peronismo. El Peronismo Federal lograría 4,8%; el FIT 3,2%; y la UCR 1,9%. Los indecisos suman 16,2%.

Sin embargo, la alianza LLA-Pro tenía en febrero un acompañamiento de 42,3% frente al 39% de abril, lo que muestra una pérdida de 2,3 pp. en cambio, los peronismos crecieron: el PJ nacional pasó de 32,7% en febrero a 34,9% en abril (+2,2 pp.), y el Peronismo Federal de 2,9% a 4,8% (+1,9 pp.).

FICHA DE LA ENCUESTA

Consultora: Zuban, Córdoba y Asociados.

Instrumento de recolección de información: Cuestionario estructurado.

Técnica de recolección de información: Mixto: 70% CAAWI, 30% Mailing.

Trabajo de campo: 16 al 19 de abril de 2025.16 al 19 de abril de 2025.

Tamaño de la muestra: 1600 casos.

Error de muestreo: +/- 2,45%.

Nivel de confianza: 95%.

