Encuentro Caputo-Georgieva: El FMI destacó la “performance” económica del gobierno

La jefe del FMI, Kristalina Georgieva, destacó este miércoles la “fuerte performance de la economía argentina” y ponderó el “progreso en la acumulación de reservas”, tras un breve encuentro con el ministro de Economía, Luis Caputo en el marco de Foro de Davos. Ambos mantuvieron una conversación y luego la titular del Fondo Monetario posteó sus comentarios positivos sobre la Argentina.

“Fue genial el breve intercambio con Luis Caputo en Davos. Aprecio la fuerte performance de la economía argentina y el progreso en la acumulación de reservas”, dijo Georgieva, y publicó una imagen abrazada con el ministro en los pasillos del foro, delante de un guardarropas

La conversación se produjo mientras el Banco Central compró este miércoles US$ 107 millones. De esa manera, las compras sumaron US$ 823 millones en enero y las reservas brutas aumentaron a US$ 45.077 millones -su nivel más alto desde septiembre de 2021-, mientras el dólar minorista bajó 5 pesos a $ 1.455.

En este escenario, el FMI se prepara para enviar una misión a la Argentina en febrero y avanzar en la segunda revisión del programa, una auditoría en la que se evalúa el cumplimiento de las metas y la marcha de las reformas.

El Gobierno necesita aprobar esa instancia para obtener un desembolso de US$ 1.000 millones. Si bien la meta fiscal está cumplida, el Gobierno tuvo un desvío en las reservas de US$ 10.000 millones, por lo cual se espera que pida una dispensa (waiver).

Por otra parte, Caputo debe enfrentar el 1 de febrero un pago de intereses con el FMI por US$ 824 millones, tras de haber pagado US$ 4.200 millones a los bonistas el 9 de enero.

Durante las actividades en Davos, el ministro también mantuvo una charla con el titular del Banco Interamericano de Desarrollo, Ilan Goldfajn.

