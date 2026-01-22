Encuentro Caputo-Georgieva: El FMI destacó la “performance” económica del gobierno

“Fue genial el breve intercambio con Luis Caputo en Davos. Aprecio la fuerte performance de la economía argentina y el progreso en la acumulación de reservas”, dijo Georgieva, y publicó una imagen abrazada con el ministro en los pasillos del foro, delante de un guardarropas
La conversación se produjo mientras el Banco Central compró este miércoles US$ 107 millones. De esa manera, las compras sumaron US$ 823 millones en enero y las reservas brutas aumentaron a US$ 45.077 millones -su nivel más alto desde septiembre de 2021-, mientras el dólar minorista bajó 5 pesos a $ 1.455.
En este escenario, el FMI se prepara para enviar una misión a la Argentina en febrero y avanzar en la segunda revisión del programa, una auditoría en la que se evalúa el cumplimiento de las metas y la marcha de las reformas.
El Gobierno necesita aprobar esa instancia para obtener un desembolso de US$ 1.000 millones. Si bien la meta fiscal está cumplida, el Gobierno tuvo un desvío en las reservas de US$ 10.000 millones, por lo cual se espera que pida una dispensa (waiver).
Por otra parte, Caputo debe enfrentar el 1 de febrero un pago de intereses con el FMI por US$ 824 millones, tras de haber pagado US$ 4.200 millones a los bonistas el 9 de enero.
Durante las actividades en Davos, el ministro también mantuvo una charla con el titular del Banco Interamericano de Desarrollo, Ilan Goldfajn.
CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.
—
SUSCRIBITE A DOSSIER360.
HACETE SOCIO DE ENREDACCIÓN.
RECIBÍ EL NEWSLETTER DE ENREDACCIÓN EN TU E-MAIL.
CONTACTO CON LA REDACCIÓN DE ENREDACCIÓN.