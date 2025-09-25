Encontraron asesinadas en Florencio Varela a Morena, Brenda y Lara: La Justicia sospecha de un ajuste de cuentas narco y hay cuatro detenidos

Las tres jóvenes que permanecían desaparecidas desde el viernes en La Matanza fueron encontradas asesinadas este miércoles en el partido bonaerense de Florencio Varela, las autopsias revelaron que sufrieron torturas antes de que se cometieran los crímenes, la Policía detuvo a cuatro sospechosos y el fiscal Gastón Duplaá maneja como línea de investigación que la menor de las víctimas habría sustraído dos kilos de cocaína a un narco de la Villa 1-11-14, ubicada en CABA, por lo que se cree que se trató de un ajuste de cuentas.

Morena Berri (20), Brenda Del Castillo (20) y Lara Gutiérrez (15) fueron vistas por última vez con vida el 19 de septiembre cuando acudieron a la estación de servicio YPF, situada en avenida Crovara y Monseñor Bufano.

Fuentes del caso informaron a la Agencia Noticias Argentinas que se descubrieron los cuerpos enterrados en el patio de una vivienda de la zona sur del conurbano y se detuvieron a cuatro sospechosos, dos hombres y dos mujeres.

Las autopsias se llevaron a cabo en la Morgue Judicial de Lomas de Zamora y los resultados fueron escalofriantes ya que los crímenes se cometieron en cadena.

Las necropsias sostienen que una de las víctimas sufrió una fractura y un hundimiento de cráneo, otra de ellas presentó un “corte transversal” en el abdomen (post mortem) y la tercera padeció golpes, puñaladas y se registró un intento de calcinar el cadáver, según supo NA.

Por su parte, trascendió que otra de las jóvenes de 20 años sufrió una luxación cervical, se observaron golpes en el rostro, a la vez que los pies y manos de los tres cuerpos estaban encintados al igual que el cuello y el rostro. Los investigadores buscarán datos genéticos y rastros de terceros en los cuerpos.

Lara tiene 5 dedos cortados de la mano izquierda, la oreja izquierda cortada y tiene un corte en el cuello muy profundo, por lo que se sospecha fue torturada antes de ser asesinada. Además, la menor de las tres víctimas tiene quemaduras en la falange de los dedos y quemaduras en vida.

La data de muerte remarca que los femicidios se cometieron durante la madrugada del sábado a las 2:00. Además, las víctimas llegaron a Varela a las 23.30 del viernes, mientras que el último contacto con sus padres fue el día de la desaparición a las 21.30. La camioneta blanca fue hallada incinerada.

En tanto, se conocieron los nombres de los capturados: Magalí Celeste González, de 28 años; Miguel Ángel Villanueva, de 25; Daniela Iara Ibarra, 19; y Maximiliano Andrés Parra, de 18. Todos se encuentran alojados en la DDI de La Matanza y se espera que en las próximas horas se les tome declaración indagatoria este jueves.

Los investigadores sospechan que el móvil del crimen podría estar vinculado a un ajuste de cuentas narco. Creen que la menor habría sustraído al menos dos kilos de cocaína a un capo de la Villa 1-11-14, con quien mantenía encuentros sexuales en un contexto de prostitución.

Con este escenario, la Justicia busca ahora rastrear perfiles genéticos y huellas de terceros en los cuerpos, mientras continúa la recolección de pruebas para determinar responsabilidades directas en el brutal triple homicidio.

El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, sostuvo que se trató de “una trampa organizada por una banda narco” con base en el barrio 1-11-14. “Subieron por sus propios medios a una camioneta en la rotonda de La Tablada para ir a un evento al que fueron invitadas, sin saber que era un trampa organizada por una banda narco que perpetró una plan para asesinarlas por venganza”, destacó Alonso.

Vecinos y familiares de las jóvenes cortaron el tránsito en La Matanza para reclamar justicia y manifestaron su tristeza por lo sucedido. El abuelo de Brenda y Morena dijo que sus nietas “no son viudas negras” y la madre de una de las víctimas pidió que todos los responsables “paguen” las consecuencias.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

—

SUSCRIBITE A DOSSIER360.

HACETE SOCIO DE ENREDACCIÓN.

RECIBÍ EL NEWSLETTER DE ENREDACCIÓN EN TU E-MAIL.

CONTACTO CON LA REDACCIÓN DE ENREDACCIÓN.