En Villa María: Comenzó la quinta edición de Costa Explota

El tradicional festival Costa Explota comenzó este jueves y proseguirá hasta el domingo 6 de febrero, como parte de la Agenda de Verano.

La actividad es organizada por la Municipalidad y la Universidad Nacional de Villa María. Anoche participaron los artistas locales Dj Eliaxxx; Folklore en carnaval – Encuentro de Academias / Los Arrayanes; “La gente me gusta… y no me gusta” – Dúo Dueto; NSP Producciones; Seitán; Teto Ariel Maggi; Tango con vos de mujer; “Sombras azules” de Florencia Fasano; y Hemadi´s Hardbop Quintet.

El festival se desarrolla en el sector de la Costanera conocido como la colinita y forma parte del Recorrido Peñero, previo al Festival Internacional de Peñas. En este espacio, los vecinos y vecinas que deseen acercarse podrán disfrutar de un espectáculo al aire libre totalmente gratuito.

En su quinta edición, el Costa Explota recibirá en el escenario Rubén Vanzetti a los artistas locales, seleccionados en la convocatoria que llevó adelante la Secretaría de Cultura, Educación y Promoción de la Ciencia y la UNVM.

El cronograma es el siguiente:

Viernes 4

-Dj Tómico

-Villa María Big Band

-Numeritos de amante con puré de batato

-“La ciudad interior” de Carolina Bergero

-“La palabra pájaro” – Urdimbre

-Fer Quintás Set Río

-“A ciegas en casa” – Daro Ceballos

-El bigote de Horacio

-Black Betty

-Kaash

Sábado 5

-Dj Brezka

-Orquesta Municipal de Música Ciudadana “Alberto Bacci”

-“Los amores de Águeda” – Alimón Teatro

-“Lo natural” de Itatí Gandino

-Pol

-Pero raro Power trío

-Loba.CIA

-Ánshela

-“Desvío” – Hartivistas

-La Javier

-3.5.3 Salsa&Bachata

Domingo 6

-“Soda Stereo Sinfónico” – Orquesta Sinfónica Villa María – Vocal solista: Ignacio Stanfield

-Dj Tony Chaka

-¡Ay Karmina! – La Fureña

-“Vivir es fácil, el pez está saltando” de Guadalupe Gómez Garay

-La Ronda

