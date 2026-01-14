En Villa Gesell: Kicillof reúne a los principales dirigentes de su sector y planea su lanzamiento nacional

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, reunirá este miércoles a las 17, a los principales dirigentes de su sector en Villa Gesell, donde hará un balance de 2025 y marcará las directrices para la expansión de su proyecto político a nivel nacional durante este año.

En medio de la temporada de verano, el mandatario bonaerense reunirá en el Golf Club de Villa Gesell al grupo de intendentes que lo apoya, a funcionarios de su gobierno y a dirigentes de su espacio político en el distrito que conduce Gustavo Barrera.

Además del intendente de Villa Gesell, la convocatoria congregará a los jefes comunales de La Plata, Julio Alak; de Avellaneda, Jorge Ferraresi; de Ensenada, Mario Secco, y de Berisso, Fabián Cagliardi, entre muchos otros que se reagrupan en el MDF.

Antes de recalar en Villa Gesell, Kicillof encabezará a las 13 una reunión con sectores productivos en Mar de Ajó, Partido de la Costa, según supo la Agencia Noticias Argentinas. Luego de ese encuentro enfilará para Gesell, donde brindará su ya tradicional conferencia de verano y recién después reunirá a su tropa del MDF.

En el balance de los logros del espacio político, el kicillofismo anota el desdoblamiento electoral, que defendió a capa y espada pese a las diferencias con el kirchnerismo, y la victoria en las elecciones provinciales de septiembre, cuando el sector logró imponerse para encabezar las listas de las populosas primera y tercera sección electoral.

El enfrentamiento con La Cámpora se encuentra en una fase de tregua pero se mantiene más vigente que nunca. El nuevo frente de batalla interna tiene que ver con la conducción del PJ bonaerense, que actualmente está presidido por Máximo Kirchner, y que renovará autoridades el 15 de marzo.

A pedido del MDF, la Junta electoral que encabeza el intendente de Malvinas Argentinas, Leonardo Nardini, amplió su tamaño a 13 consejeros: en la nueva composición, ocho responden al kirchnerismo y otros cinco al gobernador bonaerense.

En el marco de este esquema, también se estableció que las definiciones que tome el cuerpo requieran de un aval de las dos terceras partes, por lo que las partes están obligadas a alcanzar altos niveles de consenso para la toma de decisiones.

La junta está integrada, además de Nardini, por Juan Zabaleta, Cristina Álvarez Rodríguez, Marina Moretti, Mariano Cascallares, Verónica Magario, Avelino Zurro, Adrián Santarelli, Juan Pablo de Jesús, Rosana Sotelo, Liliana Schwindt, Carolina Correge y Jorge Carpinetti.

La más importante definición que debe arribar la junta electoral es si de cara al 15 de marzo surgirá una lista de unidad o si habrá competencia electoral.

Kicillof busca que el sillón del PJ bonaerense sea ocupado por alguien de su máxima confianza que alinee el partido a su gestión y a su proyecto presidencial de cara al 2027. Los nombres que pican en punta son los de su vicegobernadora, Verónica Magario y el intendente de La Plata, Julio Alak.

Máximo Kirchner, por su parte, pretende que el kirchnerismo siga teniendo el control del partido. Por este sector piden pista los intendentes de Lomas de Zamora, Federico Otermín, de Moreno, Mariel Fernández, y de Malvinas Argentinas, Leonardo Nardini.

Kicillof busca expandir sus dominios más allá del territorio bonaerense para empezar a construir una candidatura presidencial con perspectiva “federal”, y para ello tiene previsto instalar franquicias del MDF en cada una de las provincias del país.

Los embajadores designados para llevar adelante esa construcción federal son sus ministros de corte más político, como Andrés “Cuervo” Larroque (Desarrollo de la Comunidad), Carlos Bianco (Gobierno) y Cristina Álvarez Rodríguez (jefa de asesores).

Kicillof coordina acciones con el resto de los gobernadores de Unión por la Patria y buscará acuerdos con ellos para intentar proyectar su candidatura presidencial en 2027.

En la provincia de Buenos Aires, además de Larroque, Bianco y Álvarez Rodríguez, Kicillof se apoya para expandir la marca del MDF en el intendente de La Plata, Julio Alak, el saliente director general de Cultura y Educación Alberto Sileoni, el ex jefe comunal de Florencio Varela y actual director del Banco Provincia Julio Pereyra y el ex intendente de Ituzaingó Alberto Descalzo.

Movimientos sociales como Barrios de Pie y un sector importante del Movimiento Evita (liderado por Gildo Onorato) le dan volumen territorial al armado.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

—

SUSCRIBITE A DOSSIER360.

HACETE SOCIO DE ENREDACCIÓN.

RECIBÍ EL NEWSLETTER DE ENREDACCIÓN EN TU E-MAIL.

CONTACTO CON LA REDACCIÓN DE ENREDACCIÓN.