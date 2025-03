En una escandalosa sesión, Diputados aprobó el DNU y le dio un cheque en blanco al gobierno para endeudarse con el FMI

El gobierno consiguió este miércoles que la Cámara de Diputados apruebe el Decreto de Necesidad y Urgencia 179/25, por el cual el Poder Ejecutivo se autorizó a negociar un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Se trata de un cheque en blanco, en el que el Congreso delega en el Poder Ejecutivo la toma de nuevo endeudamiento, sin conocer una sola línea de la negociación. Desde el costado jurídico, el DNU es un instrumento inconstitucional que viola legislación sobre endeudamiento externo y que otorga poderes ilimitados al gobierno del presidente ultraderechista, Javier Milei para sellar el nuevo pacto con el FMI. La sesión se desarrolló en un marco escandaloso.

La votación cosechó 129 votos a favor, 108 en contra y 6 abstenciones. De esta manera, de acuerdo indica la Ley 26.122, el DNU quedó refrendado al contar con la aprobación de una sola de las dos cámaras del Congreso.

Tal como se esperaba, La Libertad Avanza contó con el acompañamiento de bloques aliados, dialoguistas y de los gobernadores provinciales. Entre ellos, el cordobés Martín Llaryora, el salteño Gustavo Sáenz, el misionero Hugo Passalacqua, y los mandatarios radicales (Gustavo Valdés, Leandro Zdero, Alfredo Cornejo). Mientras que rechazaron el DNU, el peronismo, el Frente de Izquierda, 7 miembros de Democracia para Siempre (UCR) y el santacruceño Sergio Acevedo.

El constitucionalista Andrés Gil Domínguez definió que el Acuerdo con el FMI se concretará con “el DNU 179/2025, violando los arts. 99.3 y 75 inciso 7 de la Constitución argentina, más el DNU 179/2025 ratificado por la Cámara de Diputados aplicando la inconstitucional ley 26.122, más el desconocimiento de la obligación normativa particular vigente emergente de la ley 27.611”. El resultado, según Gil Domínguez, es la “aprobación de operaciones de crédito público sin conocer las condiciones y el monto, con delegación de facultades ilimitadas al PEN”.

Por el artículo 1ro. del decreto se aprueban “las operaciones de crédito público contenidas en el Programa de Facilidades Extendidas a celebrarse entre el Poder Ejecutivo Nacional y el Fondo Monetario Internacional, las que tendrán un plazo de amortización de 10 años”.

Tales operaciones serán destinadas a la cancelación de las letras intransferibles en dólares en poder del Banco Central y las operaciones de crédito público celebradas en el marco del Programa de Facilidades Extendidas del 2022, indica el artículo 2 del DNU.

En la Asamblea Legislativa del 1ro. de marzo, el presidente Javier Milei anunció que pediría al Parlamento el apoyo sobre un nuevo acuerdo con el FMI, pero a los pocos días decidió dictar un DNU.

El quórum fue alcanzado con 131 diputados presentes, entre los cuales estaban los diputados de LLA, el Pro, la UCR, la Coalición Cívica, Innovación Federal, un grupo de Encuentro Federal y los habituales aliados del oficialismo de partidos menores. De la bancada libertaria, no dieron quórum las diputadas Marcela Pagano y Rocío Bonacci, quienes el miércoles anterior tuvieron un duro enfrentamiento con Lilia Lemoine y María Celeste Ponce.

QUÉ DIJERON

Gabriel Bornoroni (LLA): “Hoy cerramos un nuevo acuerdo con el FMI sin crisis en Argentina. Estamos negociando en un momento histórico donde la Argentina tiene equilibrio fiscal y eso lo pone en una situación mucho mejor para negociar”.

Lisandro Almiron (LLA): “El kirchnerismo es responsable de haber generado un gasto público excesivo de forma irresponsable durante 30 años, y de provocar movimientos sediciosos financiados por el gasto público. (…) El objetivo primario de este acuerdo es fortalecer las reservas del Banco Central”.

Vanesa Siley (UxP): “No se puede contraer un empréstito de esta manera, y además sospechosamente sin conocerse ni los montos, ni las condicionalidades, ni las condiciones financieras, ni las metas… Literalmente esto es votar un cheque en blanco. Algo oscuro y sospechoso hay que va a perjudicar a nuestra nación entera. Y van a ser responsable los diputados de la Nación. Después los tratan de ratas… ¡Porque lo son!”.

Carlos Heller (UxP): “Nos están planteando que le demos acuerdo a un programa ‘a celebrarse’, es decir que no existe y un decreto por el cual se delega en el ministro de Economía el derecho a suscribir sin ninguna limitación, porque no se conoce el acuerdo y las condiciones. Hay una disgregación de facultades que excede los límites de todo lo razonable. (…) Suponer que es lo mismo tomar deuda con el FMI para cancelar letras del Tesoro Nacional con el Banco Central es tomarnos el pelo”.

Juan Manuel López (Coalición Cívica): “Hoy amaneció mal el día en los mercados, ayer tampoco fue un día bueno. La brecha aumentó, el riesgo país subió y eso puede obturar un plan de estabilización económica. Este acuerdo con el Fondo también lo tomó el Gobierno al que apoyamos (Cambiemos, 2015-2019), entonces somos responsables a lo largo de los años y queremos que esto se solucione”.

Facundo Manes (UCR, Democracia para Siempre): “No acompañamos la ratificación del DNU porque consideramos que estamos ante una triple irresponsabilidad: una irresponsabilidad institucional, una irresponsabilidad económica y una irresponsabilidad política. Vamos a la irresponsabilidad institucional -continuó-. Nuestra Constitución es clara: el artículo 75 establece que es atribución exclusiva del Congreso de la Nación decidir la contratación de empréstitos y el arreglo de la deuda interior y exterior; no hay margen para la interpretación, ni para improvisar sobre este texto; el acuerdo con el FMI no se puede hacer de espaldas a la sociedad, por decreto y sin discusión en este Parlamento. La irresponsabilidad económica es que se está aplicando una vieja medicina que ya fracasó varias veces en la Argentina. No discutimos ordenar la macro, pero sin producción, sin una política industrial moderna en el siglo XXI, no va a haber estabilidad sostenible. Y la irresponsabilidad política es que gobernar con la lógica del enfrentamiento solamente va a profundizar la crisis”.

Nicolás Massot (Encuentro Federal): “El DNU raya la ilegitimidad, están y estaban los votos para que esto saliera por ley en las dos cámaras. Y esto va a tener al menos una docena de votos menos, empezando por el mío, que lo que hubiera tenido si esto entraba por ley, como debe ser, con un presupuesto vigente; y si tuviéramos alguna noción más acabada de la naturaleza de este Gobierno”.

Rodrigo De Loredo (UCR): “Nuestro bloque, una vez más, viene a ayudar a un Gobierno que no integra, en un momento crítico, como lo hizo en su momento con Alberto Fernández. Sin especulación. Es una actitud de sensatez y racionalidad”.

Natalia De la Sota (Hacemos Unidos por Córdoba): “Voto en contra del DNU que nos impone un nuevo acuerdo con el FMI. Milei viola la Ley 27.612 y oculta a los argentinos los detalles, condiciones y compromisos del nuevo endeudamiento. Sin dudas, este compromiso significará más ajuste y daño a la sociedad en general”.

Cristian Ritondo (Pro): “(El kirchnerismo) evitó tratar 237 DNUs teniendo mayorías en Diputados y en el Senado. Hicieron uso y abuso entre Alberto Fernández y Néstor Kirchner desde que la reforma del 94 introdujo esta herramienta. La Argentina va en el camino correcto y estamos comprometidos con la Argentina. Vamos a estar firmes apoyando lo que hay que apoyar”.

Vanina Biassi (Partido Obrero / FIT): “Al Fondo Monetario se llega cuando el gobierno tiene la soga al cuello y está absolutamente desesperado. Esa es la situación que está viviendo el gobierno, que admiten en los mismos fundamentos del decreto ´de urgencia´, y esa desesperación los está llevando a poner en pie un régimen de excepción. Acá van a hacer votar un nuevo acuerdo colonial para que lo paguen los trabajadores y los jubilados. Todas estas políticas crueles, este estado de sitio no declarado, este acuerdo con el FMI, le va a costar sangre, sudor y lágrimas a nuestro pueblo, pero va a ser revertido con los trabajadores en las calles hasta derrotarlos”.

—

SUSCRIBITE A DOSSIER360.

HACETE SOCIO DE ENREDACCIÓN.

RECIBÍ EL NEWSLETTER DE ENREDACCIÓN EN TU E-MAIL.

CONTACTO CON LA REDACCIÓN DE ENREDACCIÓN.