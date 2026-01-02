En un escenario volátil, los mercados arrancaron el año operando con alzas

En un escenario de alta volatilidad, los mercados terminaron cerrando en positivo en la primera jornada bursátil del año. En tanto, el riesgo país retrocedió a 557 puntos básicos, luego de que en la última rueda de 2025 el índice económico hubiera finalizado en torno a los 570 puntos básicos.

Los ADRs anotaron mayoría de subas, con avances de hasta 1% de la mano de Edenor, seguida por IRSA (+0,9%) e YPF (+0,8%).

Como contrapartida, Grupo Supervielle, Banco Macro y Cresud cayeron 2,1%, 1,3% y 1,2%, respectivamente.

A nivel local, el S&P Merval trepó 2,4%, hasta 3.126.292,19 puntos en pesos, mientras su contraparte en dólares avanza 0,8% a 2.022,65 puntos, ante el salto en la cotización del dólar contado con liquidación (CCL).

Las acciones locales anotaron mayoría de subas, lideradas por Ternium (+4,2%) y Central Puerto (+3,7%).

Por su parte, cotizaron en baja Transener, 2,6%, y Transportadora de Gas del Norte, 2,2%.

Para el Head of Research de Criteria, Gustavo Araujo, la introducción de la nueva banda cambiaria “modifica el régimen operativo, pero no necesariamente la dinámica de fondo” del mercado. “Mientras la política fiscal y monetaria se mantenga consistente, la banda funciona como un ancla de expectativas más que como un objetivo a testear permanentemente”, explicó a la Agencia Noticias Argentinas.

Dijo que, en ese escenario, “el tipo de cambio debería moverse mayormente dentro del corredor definido, con episodios de tensión puntuales más asociados a la coyuntura política o financiera que a desequilibrios macro persistentes”.

“El riesgo principal no es tanto una ruptura de la banda, sino que el mercado perciba inconsistencias entre éstas y la posibilidad de acumulación de reservas”, detalló.

Por su parte, los títulos soberanos anotaron mayoría de bajas en la plaza local por hasta el 1,5% de la mano del Global 2038; seguido por el Bonar 2030, que cae 1,1%. En el otro extremo, el bono Global 2046 sube 0,6%.

Por otro lado, este viernes también fue el primer día hábil tras el fin del período de inmovilización de las cuentas CERA -Cuenta Especial de Regularización de Activos- creadas en el blanqueo de 2024, que dejan liberados unos u$s20.600 millones. Estos fondos también podrían tensionar el tipo de cambio en el corto plazo, según fuentes del mercado financiero.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

