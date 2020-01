En un accidente de helicóptero murió la leyenda del básquet Kobe Bryant

La estrella de básquet Kobe Bryant falleció este domingo a los 41 años de edad en un accidente de helicóptero, en Los Ángeles. Era considerado uno de los mejores jugadores de la historia de la NBA.

La información fue confirmada por la policía del condado de Los Ángeles.

Bryant viajaba al momento del accidente con otras cuatro personas a bordo del helicóptero. Otra de las víctimas es una de sus cuatro hijas, Gianna. El jugador, retirado en 2016, estaba casado con Vanessa Laine.

El helicóptero cayó sobre una colina en la zona de Calabasas, en el noroeste de Los Ángeles.

Jugó 20 temporadas en la NBA, siempre con Los Angeles Lakers. Ganó cinco anillos de campeón (2000, 2001, 2002, 2009 y 2010), y marcó una época junto a jugadores como Shaquille O'Neil y Pau Gasol. Es el cuarto mayor anotador de la historia de la NBA, estadística donde fue superado el sábado último por Lebron James. También fue campeón Olímpico en Beijing 2008 y Londres 2012 con la selección de Estados Unidos. Otro de sus récords, fue haber sido 18 veces elegido en el All-Star durante sus 20 años de carrera en la mejor liga de básquetbol del mundo.

Mutual respect... 👑 x 🐍@KingJames moved up to 3rd on the NBA’s all-time scoring list Saturday! pic.twitter.com/pCTk2DsHVY

— NBA (@NBA) January 26, 2020