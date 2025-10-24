Conéctate con nosotros

En su última rueda previo a las elecciones, el dólar cerró en alza

(Imagen Ilustrativa)

El dólar oficial cerró este viernes en $1.465 para la compra y $1.515 para la venta en la cotización de Banco Nación, una suba de $10 respecto del cierre del jueves. De esta manera, la divisa cerró la semana con una suba de $10.

En lo que fue la última rueda previo a las elecciones de medio término, el dólar oficial se incrementó un 0,7%, y en lo que va del mes acumula una suba de 8,2%.

En los bancos, el promedio del tipo de cambio minorista se ubicó entre los $1.510 y $1.515 para la venta. La mayor cotización se alcanzó a $1.520.

El dólar blue se cotizaba esta tarde en $1.505 para la compra y $1.525 para la venta, sin registrar variaciones en su preso.

El mayorista cerró la semana en $1.492, rozando el techo de la banda (establecido en $1.492,55). Se espera el informe del Banco Central para conocer si hubo intervención en el mercado para contener el tipo de cambio.

Por su parte, en la cotización de los tipos de cambio financieros, el MEP subía 1% hasta $1.548,52, y el CCL (Contado Con Liquidación) registraba una suba de 1,2% hasta los $1.569,73.

Las reservas del Banco Central (BCRA) se ubicaban el jueves en US$40.988 millones.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

