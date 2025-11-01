En septiembre, se vendieron casi USD7.800 millones y el déficit de los primeros nueves meses de 2025 superó los USD23 mil millones

En los primeros nueve meses de 2025 se produjo la compra de divisas más grande desde 2020, informó el Banco Central. Solo en septiembre fueron US$ 7.759 millones, entre los que se cuentan 1.800.000 personas que compraron US$ 5.080 millones, mientras que el resto fueron adquiridos por operaciones con bonos.

En los primeros nueve meses del año, las compras del sector privado no financiero sumaron US$ 30.415 millones, el mayor valor desde 2020. Por su parte, las ventas de dólares de particulares y empresas sumaron US$ 6.451 millones. Así, hubo un “déficit” de US$ 23.964 millones, de acuerdo a las cifras del Balance Cambiario del Banco Central.

Una parte de la compra de dólares se destinó a depósitos del sector privado, que subieron US$ 1.540 millones y finalizaron septiembre con un saldo de USS 33.846 millones. Y las reservas internacionales aumentaron en septiembre en US$ 387 millones respecto de fines de agosto.

En septiembre US$ 952 millones fueron por la salida de dólares por consumos de bienes y servicios pagados con tarjetas, viajes y pasajes (excluyendo servicios digitales). Los gastos con tarjetas insumieron US$ 678 millones, otros US$ 168 millones a servicios de transporte de pasajeros y US$ 106 millones a giros al exterior de operadores turísticos.

“Dentro de los gastos por tarjetas se estima que los pagos por bienes despachados mediante servicios postales ascienden a US$ 102 millones (valor de las importaciones CIF informadas por INDEC para el mes), los cuales no estarían directamente asociados a viajes”, indicó el informe del BCRA. .

En los primeros 9 meses, la salida total de este rubro fue de U$S 9.952 millones mientras los ingresos por igual concepto sumó US$ 2.395 millones.

Todos estos déficits de divisas pudieron ser financiados porque en septiembre hubo un superávit comercial de US$7.003 millones como consecuencia de cobros por exportaciones por US$ 12.853 millones, menos abono de importaciones por US$ 5.850 millones. También por los ingresos netos de los préstamos de organismos internacionales y financieros locales por US$ 1.394 millones.

El fuerte aumento de los cobros de exportaciones se explica en gran parte por la medida que tomó el ministro de Economía, Luis Caputo, de aplicar retenciones cero a las exportaciones de granos hasta el 31 de octubre de 2025 o hasta que se alcanzara el cupo de US$ 7.000 millones, lo que sucedió en apenas pocos días.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

