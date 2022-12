En Santiago del Estero: Atenas no pudo con Quimsa y sigue sin levantar cabeza

Atenas (1-10) perdió con Quimsa (10-4) por 96 a 74 en Santiago del Estero. el alero griego, Dominique Morrison, fue el goleador del partido con 23 puntos. Los dirigidos por Manuel Córdoba tuvieron un gran segundo tiempo. Brandon Robinson y Eric Anderson, ambos con 20, fueron los máximos anotadores santiagueños.

De arranque la Fusión tomó posesión del marcador, a través de su goleador Brandon Robinson (12), pero en el Griego apareció Dominique Morrison (9) como abanderado en ataque para emparejar las cosas y finalizar el primer cuarto 21 a 20 abajo.

En el segundo tramo Atenas pisó más fuerte y pudo pasar al frente (30-32) y hasta sacó 5 de máxima (32-37). Esta vez, Guillermo Díaz, con 7 puntos, fue quien aportó en ataque para dar vuelta el juego. En el cierre, Quimsa metió un parcial de 7-0 y la primera mitad se cerró 39 a 37 para el local.

Para el complemento, Quimsa en un suspiro sacó 11 de ventaja (52-41) con un entonado Claudio Rámirez Barrios (11). La reacción del Verde no llegó, todo fue cuesta arriba y en el local aparecieron Eric Anderson y Brandon Robinson para castigar y estirar un poco más la máxima. (68-54).

Ya en los últimos diez, el local no pasó sobresaltos. Atenas no encontró respuestas y bajó los brazos. Quimsa no perdonó y llegó a sacar una máxima de 23 puntos.

Atenas tiene cita para el jueves 8, frente a Olímpico, uno de los líderes del torneo, también de visitante, a partir de las 21:30.

DÉCIMA VICTORIA AL HILO DE OBRAS, QUE LLEGÓ A LA PUNTA

Obras Basket (12-3) obtuvo su décimo triunfo consecutivo en el certamen, al derrotar a Unión de Santa Fe (3-9) por 80-69, en partido correspondiente a la fase regular de la Liga Nacional de Básquetbol (LNB). De este modo, quedó como único puntero del torneo.

En el estadio Templo del Rock del barrio de Núñez, el equipo local se imponía por 39-27, al cierre del primer tiempo.

Los uruguayos Emiliano Serres (21 puntos, 5 rebotes y un recupero) y Joaquín Rodríguez (21 tantos y 2 rebotes) resultaron las principales vías de anotación del quinteto que dirige el DT Gregorio Martínez.

También hubo una destacada performance del alero Luca Valussi, responsable de 15 unidades, 12 rebotes y un robo en casi 30 minutos, según reflejó un informe del sitio oficial de la competencia.

En el conjunto ‘tatengue’, en tanto, lo más destacado llegó de la mano del ala pivote haitiano Jeantal Cylla, quien concluyó con una planilla de 18 puntos, 4 rebotes y 3 robos.

Los encuentros previstos para este miércoles son: San Lorenzo-Riachuelo de La Rioja (19.30), Peñarol de Mar del Plata-Platense (21.10) y Oberá Tenis Club-Boca Juniors (21.30).

