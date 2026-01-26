En rojo: Durante 2025, por cada extranjero que llegó al país, salieron al exterior dos argentinos

El ingreso de turistas a la Argentina cayó 7,9% durante diciembre, mientras que aumentaron 1,7% las salidas del país de los mismos, según informó el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).

Durante el último mes del año, ingresaron 887.800 visitantes no residentes por todas las vías de acceso al país. De ese total, 535.800 se repartieron en turistas y 352.000 en excursionistas. A su vez, la cantidad de turistas que visitaron el país cayó un 6,6% contra noviembre.