En rojo: Durante 2025, por cada extranjero que llegó al país, salieron al exterior dos argentinos

El aeropuerto de Ezeiza. (Imagen Ilustrativa).

El ingreso de turistas a la Argentina cayó 7,9% durante diciembre, mientras que aumentaron 1,7% las salidas del país de los mismos, según informó el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).

Durante el último mes del año, ingresaron 887.800 visitantes no residentes por todas las vías de acceso al país. De ese total, 535.800 se repartieron en turistas y 352.000 en excursionistas. A su vez, la cantidad de turistas que visitaron el país cayó un 6,6% contra noviembre.

Del total del turismo receptivo, el 17,6% provino de Europa, el 16,6% de Brasil y el 15,4% de Chile. El 48,4% de los turistas no residentes llegó a Argentina a través de la vía aérea, el 37,3%, por vía terrestre y el 14,3% restante por vía fluvial/marítima.

Con relación a las salidas al exterior, se totalizaron 1.277.700 durante diciembre: 705.100 fueron turistas y 572.600 fueron excursionistas. El 77% del turismo emisivo se dirigió a los países limítrofes:

-Brasil: 24,7%.

-Chile: 21,3%.

El 45,7% de los turistas residentes salieron del país por la vía terrestre, el 41,8% por vía aérea y el 12,5%, por la vía fluvial/marítima.

Así, el último mes del año cerró con un saldo negativo de 389.900 visitantes internacionales. Esto se dio como consecuencia de los saldos negativos de 169.300 de turistas y de 220.600 de excursionistas.

CIFRAS ANUALES

En el 2025, 8.775.600 personas visitaron al país, de los cuales 5.315.900 fueron turistas y 3.459.700 fueron excursionistas. En total, representó un descenso del 19,7% contra los 10.927.600 que arribaron a la Argentina en 2024.

En cuanto a la salida de los argentinos, salieron 18.839.900 durante el año: 11.896.300 fueron turistas y 6.942.600 excursionistas. Comparado contra el 2024, aumentaron un 38,6% las salidas al exterior. Tomando en cuentas ambos indicadores, por cada extranjero que arribó al país se fueron dos argentinos al exterior.

En total, el gasto del turismo receptivo fue de US$3.110 millones, mientras que en el emisivo fue de US$7.164,2 millones.

Esto derivó en un saldo negativo de US$4.054,2 millones, siendo que a la Argentina le ingresó menos dinero del que se gastaron los argentinos en el exterior.

La gastronomía concentró el mayor gasto de los turistas no residentes, con el 31,2%. Le siguió:

-Alojamiento: 22,4%.

-Compras: 13,5%.

-Paquetes turísticos: 10,8%.

-Transporte: 9,7%.

-Vuelos de cabotaje: 3,8%.

-Excursiones: 3,1%.

-Otros gastos: 5,5%.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

