En Río Cuarto no habrá más reinas ni princesas

En la capital alterna de la provincia le pusieron punto final a una práctica habitual en Argentina y el mundo: la elección de reinas y princesas. Con la sanción de la ordenanza aprobada por unanimidad ayer, durante la primera sesión ordinaria del año, Rio Cuarto se convirtió en la 63° localidad “libre de reinas y princesas” del país.

La iniciativa presentada por la Multisectorial de género y diversidades tiene como antecedente un proyecto presentado por el partido Respeto en 2016 que, si bien no logró su aprobación, sí generó un cambio cultural: en los carnavales municipales celebrados al año siguiente no se escogieron reinas ni princesas. La decisión impulsada en aquél entonces por el subsecretario de Cultura, Diego Formía, obedeció a comprender los cambios de época: “Realizar una selección de reinas es darle un valor a la mujer desde lo físico, un aspecto muy sesgado, entonces decidimos optar por dar un reconocimiento a las comparsas, y a las mujeres que hacen un trabajo social en los barrios. Cambiamos la lógica: en vez de destacar la belleza, destacamos la acción social”, confió el funcionario a ENREDACCIÓN.

Además de hablar de la suspensión de los certámenes de belleza, en su artículo segundo, la ordenanza le pide al Municipio desalentar toda iniciativa privada que promueva los concursos de belleza. Sólo por dar un ejemplo, en 2019, durante la exposición rural fueron invitadas reinas de fiestas populares de la región, y escuelas de peluquería organizaron también un evento similar.

Por último, insta a realizar campañas de concientización para reconocer a las personas “por su accionar en pos de la cultura, la ciencia, con la sociedad, por aptitudes solidarias, por participar en política o por destacarse en el deporte”.

LA MADRE DE TODAS LAS VIOLENCIAS

El proyecto de ordenanza contó con el aval de la Comisión Nacional Coordinadora de Acciones para la Elaboración de Sanciones de Violencia de Género (Consavig), una de las principales promotoras de la eliminación de los certámenes de belleza a través de la campaña “Ciudades sin reinas”.

La Comisión considera que en este tipo de eventos se pone de manifiesto la violencia simbólica contra las mujeres, que es uno de los cinco tipos de violencia que establece la Ley 26485 de Protección integral para prevenir, erradicar y sancionar la violencia contra las mujeres en todos los ámbitos.

En diálogo con ENREDACCIÓN, su directora, Perla Prigoshin opinó que “es importante que haya salido la ordenanza por el debate social que produce”.

“En general, los concursos de belleza son actividades que se reproducen sin ponerlas en cuestión, nadie se pregunta ¿por qué elegimos reinas como algo maravilloso si en nuestro país lo máximo y más maravilloso es ser presidenta?”, expresó. “¡Ah, me están eligiendo como eligen a las vacas en la Rural!”, ejemplificó, “pero a esto no lo ponen en cuestión las mujeres”.

Prigoshin señaló que “hay violencias simbólicas de todo tipo y que la violencia simbólica es la que está en el origen de todas las demás: nos construyen la subjetividad, nos formatean el disco rígido aceptando como natural y normal que las mujeres más lindas -en el sentido hegemónico de la belleza- son más valiosas, y en este ejemplo, está el origen de un montón de desigualdades”.

“Si te pueden poner en bombacha y corpiño a desfilar para que tipos y minas colonizadas te elijan porque sos un buen par de tetas, un culo parado o una cintura chica, te están viendo como una cosa. Si te consideran cosa que pueden tener y vos no te podés retobar, o decir “no quiero que me grites o me digas estúpida”, primero el hombre te insulta, después te da un bollo y después te mata. Esto, haciendo una apretada síntesis de todas las violencias simbólicas que hay en los chistes y en las publicidades”, indicó la directora de Consavig.

“Elegimos poner el ojo en los concursos de belleza porque a nadie se le podía ocurrir que en un concurso de reina había violencia. Es un tema que abre una discusión fenomenal y al hacerlo, pone en cuestión el andamiaje cultural”, concluyó.

EL ESTADO A LA VANGUARDIA

Con el ritmo cardíaco acelerado por haber obtenido semejante apoyo en el recinto, la concejala del partido Respeto, Patricia Muñoz, celebró el apoyo de sus compañeros de bancadas y remarcó que “en este caso es la Municipalidad la que da el ejemplo”. Además, rescató el rol del subsecretario de Cultura en dejar de promover el certamen de belleza en 2016.

“Lo importante es que todo este tipo de certámenes va de la mano con discursos y publicidades que son los primeros eslabones de una cadena de violencia donde el último es la violencia de género”, dijo.

Si bien no hay festejos populares organizados por el municipio donde se elijan reinas, sí existen en la región: “Hay reina de salamines, de la bondiola, donde se pone a juzgar lo femenino, no a los hombres, y se resalta el atributo de la belleza, que es un estereotipo patriarcal de mujer delgada, blanca, heterosexual, que no nos incluye y no nos representa a todas, entonces creemos que esta violencia simbólica forma parte del caldo cultivo de otras violencias”.

Por su parte, Guadalupe Terroba, de la Multisectorial de género y diversidades, conformada hace menos de un mes, comentó: “En Río Cuarto no tanto, pero en la zona tenés mil concursos de belleza; reina del trigo, del inmigrante… y dentro de la ciudad, en los colegios, en los boliches nocturnos suele haber estas selecciones. Básicamente, para dar el primer paso desde el Municipio es enorme que se haya aprobado esta norma por unanimidad”.

“Hace menos de un mes empezamos a generar la Multisectorial conformada por integrantes de diversos espacios políticos. Creo que, desde el comienzo, en el Concejo vieron que teníamos propuestas serias para discutir estas cuestiones, y con el aval de Perla (Prigoshin) y la predisposición y cambio de mentalidad que hay se logró que saliera. Creo, además, que tiene que ver con la lucha de las mujeres en generar debates y meternos con mayor presencia en las decisiones políticas”, concluyó.

