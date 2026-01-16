Conéctate con nosotros

El Gobierno anunció que Argentina formará parte de la nueva misión de la NASA para volver a la Luna

El gobierno anunció que Argentina formará parte de la misión Artemis II de la NASA. (Foto: Gentileza).

El gobierno nacional anunció este viernes que formará parte de la misión ‘Artemis II’, de la NASA, para volver a la Luna tras el fin del Programa Apolo en 1972, en una muestra más del alineamiento de la administración libertaria con Estados Unidos.

Así lo informó la Oficina del Presidente en un comunicado en el que detalló que durante esa misión se desplegará el microsatélite argentino Atenea de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE).

La misión está programada para lanzarse el viernes 6 de febrero y será la primera expedición tripulada a la Luna en más de 50 años, en cuya primera etapa los astronautas no bajarán, sino que quedarán en vuelo por detrás, lo cual los ubicará a una distancia récord de 72.000 km de la Tierra, ya que nunca un ser humano estuvo tan lejos del planeta.

Durante el lanzamiento, se desplegará el microsatélite argentino Atenea de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE), desarrollado en conjunto con la empresa argentina VENG S.A., además del Instituto Argentino de Radioastronomía (IAR), la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), y la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires (FIUBA).

Este microsatélite argentino “permitirá validar tecnologías críticas para futuras misiones espaciales dándole información fundamental a la NASA”, se indicó en el comunicado.

Una vez en espacio, Atenea medirá radiación en órbitas profundas, evaluará componentes para uso espacial, captará datos GPS para órbitas de transferencia geoestacionaria, y validará enlaces de comunicación de largo alcance.

El lanzamiento de Artemis II, con tripulantes a bordo, “requiere los estándares de calidad y confiabilidad más exigentes del mundo para actividades espaciales, por lo que quedar seleccionado demuestra el alto nivel de las capacidades técnicas y operativas que mantiene la República Argentina”, se destacó el texto oficial.

“El desarrollo tecnológico y la investigación en asuntos estratégicos es la prioridad de la inversión en ciencia de este Gobierno, mientras se eficientizan los recursos a partir de la eliminación de gastos innecesarios en áreas sociales o politológicas”, finalizó el Gobierno.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

News

