En medio del escándalo de ANDIS, un juez de Catamarca ordenó restablecer las pensiones por discapacidad

El juez federal Nº 2 de la provincia de Catamarca Guillermo Díaz Martínez le exigió este lunes a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) que restablezca las pensiones por discapacidad a aquellas personas a las que se las habían suspendido, luego de aceptar la cautelar que presentó la Asociación de Personas y Familiares de Discapacitados Motores (APYFADIM), representada por Dalmacio Mera, el defensor del Pueblo.

Asimismo, el magistrado manifestó que éstos “son derechos de indudable naturaleza colectiva”, pero también “individuales”, afectados de manera común “por una norma inconstitucional” y por una ejecución “irregular” por parte de la Administración.

Según un medio local, Díaz Martínez, señaló que en el plazo de 24 horas, desde el dictado del fallo, se debe restituir “la totalidad de las pensiones a los titulares” y pagarse el importe de los haberes “de pensiones retenidas a la fecha”. Paralelamente, le exigió a la ANDIS que “se abstenga de continuar las auditorías y de disponer nuevas suspensiones de pensiones no contributivas por incapacidad”.