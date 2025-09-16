Conéctate con nosotros

Hola que estas buscando

Noticias

En medio del escándalo de ANDIS, un juez de Catamarca ordenó restablecer las pensiones por discapacidad

Publicado

Imagen ilustrativa. (Foto: Gentileza La Voz del Interior).

El juez federal Nº 2 de la provincia de Catamarca  Guillermo Díaz Martínez le exigió este lunes a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) que restablezca las pensiones por discapacidad a aquellas personas a las que se las habían suspendido, luego de aceptar la cautelar que presentó la Asociación de Personas y Familiares de Discapacitados Motores (APYFADIM), representada por Dalmacio Mera, el defensor del Pueblo.

Asimismo, el magistrado manifestó que éstos “son derechos de indudable naturaleza colectiva”, pero también “individuales”, afectados de manera común “por una norma inconstitucional” y por una ejecución “irregular” por parte de la Administración.

Turismo

Según un medio local, Díaz Martínez, señaló que en el plazo de 24 horas, desde el dictado del fallo, se debe restituir “la totalidad de las pensiones a los titulares” y pagarse el importe de los haberes “de pensiones retenidas a la fecha”. Paralelamente, le exigió a la ANDIS que “se abstenga de continuar las auditorías y de disponer nuevas suspensiones de pensiones no contributivas por incapacidad”.

Epec

“La presentación había sido realizada por Griselda Bazán, presidenta de APYFADIM, acompañada por seis titulares de pensiones que habían sufrido la suspensión del beneficio, todos ellos patrocinados por la Defensoría del Pueblo”, sostuvo el diario El Ancasti.

Telecom

La presentación fue una acción de amparo iniciada “contra el Estado Nacional y la ANDIS”, en la que se solicitó “que se declare la nulidad” de la suspensión de las pensiones por invalidez de cada beneficiario afectado. También se pidió “la adecuación del procedimiento de auditorías” y que se declare la “inconstitucionalidad” del Decreto Nº843/2024.

News

El dictamen fue emitido por el fiscal federal Santos Reynoso la semana pasada, en favor del amparo que se presentó el viernes 5 de septiembre.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

SUSCRIBITE A DOSSIER360.

HACETE SOCIO DE ENREDACCIÓN.

RECIBÍ EL NEWSLETTER DE ENREDACCIÓN EN TU E-MAIL.

CONTACTO CON LA REDACCIÓN DE ENREDACCIÓN.

El Valle

GYM

En este articulo:, ,
Haga clic para comentar

Comentario:

SIRELYF
Noticias Argentinas
Socios 2025
Columnistas 2025

Te puede interesar

Noticias

Córdoba: Denuncian al fiscal De Aragón por su actuación en la represión de una protesta y la detención de Giuliani y otros dirigentes

Organismos de Derechos Humanos denunciaron ante el fiscal general de la Provincia, Juan Manuel Delgado, la actuación del fiscal Ernesto Rafael De Aragón en...

Hace 4 días

Noticias

Argentina se opuso junto a EE.UU. e Israel: La ONU aprobó una resolución que impulsa crear un estado palestino

La Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó este viernes una resolución que respalda la Declaración de Nueva York, que busca revitalizar la solución...

Hace 4 días

Noticias

Financiamiento universitario: Tras el veto presidencial, la oposición, gremios y estudiantes convocaron a una nueva marcha federal

Tras la comunicación del veto presidencial a la ley de financiamiento universitario aprobada por el Congreso, la oposición, gremios universitarios y federaciones estudiantiles convocaron...

Hace 6 días

Noticias

La Cámara de la Construcción alertó sobre la crisis del sector y reclama implementar un “plan federal”

La Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO) alertó sobre la crisis que atraviesa el sector y llamó a implementar un “plan federal de trabajo...

Hace 4 días