En medio del escándalo de ANDIS, un juez de Catamarca ordenó restablecer las pensiones por discapacidad

“La presentación había sido realizada por Griselda Bazán, presidenta de APYFADIM, acompañada por seis titulares de pensiones que habían sufrido la suspensión del beneficio, todos ellos patrocinados por la Defensoría del Pueblo”, sostuvo el diario El Ancasti.
La presentación fue una acción de amparo iniciada “contra el Estado Nacional y la ANDIS”, en la que se solicitó “que se declare la nulidad” de la suspensión de las pensiones por invalidez de cada beneficiario afectado. También se pidió “la adecuación del procedimiento de auditorías” y que se declare la “inconstitucionalidad” del Decreto Nº843/2024.
El dictamen fue emitido por el fiscal federal Santos Reynoso la semana pasada, en favor del amparo que se presentó el viernes 5 de septiembre.
CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.
