En medio de la suba del riesgo país y de las tasas y la inquietud por el dólar, el Gobierno ajusta aún más el monitoreo del mercado financiero

(Por José Calero) En las últimas horas, el Banco Central y la Comisión Nacional de Valores (CNV) decidieron profundizar los controles sobre el mercado de tasas y cauciones bursátiles, con el fin de monitorear operaciones que intenten forzar un derrame de pesos hacia el dólar, para de esa forma llevar el dólar a un nuevo techo.

Al menos hasta las elecciones de octubre, el Gobierno pretende que la divisa norteamericana se mantenga dentro de la banda cambiaria, que a este martes se ubicó entre $953 y $1.468.

Desde hace unas semanas, el Gobierno monitorea en tiempo real volúmenes, precios y participantes de las operaciones, porque pretende que todos los jugadores del mercado cumplan con las reglas fijadas por los organismos reguladores.

Según supo Noticias Argentinas, el ministro de Economía, Luis Caputo, y el titular del Banco Central, Santiago Bausili, creen que hay entidades que están tratando de sacarle jugo a algunas puntos un poco más débiles del sistema. En particular, llama la atención cómo los mercados de futuro multiplicaron varias veces el volumen de sus operaciones en los últimos meses.

Esos mercados venían operando en niveles que no superan el medio billón de pesos mensuales promedio por año. Pero, de acuerdo con la información que circula en el mercado, en lo que va de 2025 el promedio se cuadruplicó. Pasó de medio billón de pesos mensuales, a más de 2 billones, sobre todo entre abril y este mes.

A mediados de abril fue cuando el gobierno decidió abrir muy fuerte el cepo cambiario, permitir que los individuos compren todos los dólares que quieran, y flexibilizar otras normativas vinculadas con el mercado cambiario.

Esto provocó una mayor dinámica en todos los segmentos de los negocios financieros y bursátiles, que derivó en que sean cada vez más exigentes los controles.

En este caso, Noticias Argentinas pudo confirmar que la CNV mira de cerca los que ocurre también en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, y en los mercados de dinero, de cambios y la curva de títulos.

Entre otros, también se siguen de cerca en la Bolsa porteña a las empresas listadas en BYMA -dueño de casi toda la Caja de Valores-, y los mercados de futuros como Rofex.

Se sigue con atención, sobre todo, que el mercado de cauciones -clave para que los bancos se presten dinero entre sí- se está diversificando tanto que cada vez exige más controles y un seguimiento detallado de los flujos de fondos, explicaron las mismas fuentes.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

—

SUSCRIBITE A DOSSIER360.

HACETE SOCIO DE ENREDACCIÓN.

RECIBÍ EL NEWSLETTER DE ENREDACCIÓN EN TU E-MAIL.

CONTACTO CON LA REDACCIÓN DE ENREDACCIÓN.