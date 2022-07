Juez apoyó a la candidata de JxC en Marcos Juárez y le apuntó a Schiaretti

El senador nacional, Luis Juez, visitó la ciudad de Marcos Juárez en el sudeste cordobés, este jueves, para apoyar a la candidata a intendenta de Juntos por el Cambio (JxC), la actual presidenta del Concejo Deliberante, Sara Majorel. Los comicios se desarrollarán el próximo 11 de septiembre. En la oportunidad, cuestionó al gobernador Juan Schiaretti: “Ha sido tres veces gobernador y tenemos más 300 mil millones de pesos de deuda cuya mayor parte es en dólares y a cortísimo plazo”.

Juez se reunió primero con el Intendente municipal Pedro Dellarossa y con Majorel y más tarde visitó la fábrica de Cosechadoras Matalfor y recorrió el Barrio Villa Argentina.

Sobre las elecciones, Juez afirmó que “la primera elección en el país es la de Marcos Juárez y va a expresar con claridad dos modelos de Argentina. Una Argentina productora donde el empleo es una realidad o una Argentina donde el Estado hace todo por vos”.

Agregó que “los cordobeses vamos a tener que elegir qué modelo de país queremos. O continuamos con un populismo que nos condena a seguir de rodillas o somos capaces de llevar este modelo de Marcos Juárez a Córdoba y la Argentina”.

El senador cordobés también se refirió al gobernador Juan Schiaretti. Dijo que “yo respeto mucho a Schiaretti, pero no nos comamos el amague de que el gobernador va a encabezar un nuevo espacio de peronismo republicano. Eso no existe más. El peronismo nunca quiere hacerse cargo del problema que te genera en el presente y te promete que van a ser mejores en el futuro. Pero el problema es el presente no el futuro. No sé qué irá a hacer Schiaretti. Ha sido tres veces gobernador y tenemos más 300 mil millones de pesos de deuda cuya mayor parte es en dólares y a cortísimo plazo”.

Precisó que “esta Provincia ha sido gobernada por dos personas durante 25 años. Estoy convencido de que Córdoba va a tener un signo político totalmente distinto, que Juntos por el Cambio va a gobernar la provincia y el país. Pero para eso vamos a arrancar ganando el 11 de septiembre aquí en Marcos Juárez y no vamos a permitir de ninguna manera que se nos baje la vara”.

Luego expresó que “estuvimos visitando la fábrica de cosechadoras Metalfor y conversamos con su dueña, que nos estuvo mostrando una diferencia de país. Ellos siguen produciendo con un reclamo de recurso humano calificado que no tienen, pero siguen apostando al país mientras éste se desvanece enormemente en la politiquería barata. Es difícil de entender cómo pueden convivir dos países tan distintos”.

