En Mar del Plata, Kicillof reivindicó el “No al ALCA” de hace 20 años

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, volvió este miércoles a la escena nacional con un mensaje político directo: “El modelo de Javier Milei ya fracasó”. Desde Mar del Plata, donde encabezó un acto por los 20 años del “No al ALCA”, el mandatario bonaerense llamó a “construir una alternativa política” hacia 2027 y dejó señales sobre cómo planea moverse tras el revés electoral que sufrió en su provincia.

Con la campaña apenas terminada y la derrota confirmada por menos de 30 mil votos, Kicillof buscó reinstalar una lectura política distinta a la del resultado: “Muchos votaron desde la frustración, no desde el apoyo a un proyecto”, sostuvo.

La frase sonó tanto como autocrítica interna como mensaje al resto del peronismo, que atraviesa su etapa de reconfiguración.

El encuentro en Mar del Plata sirvió como marco simbólico. Rodeado por funcionarios bonaerenses, Kicillof reivindicó la gesta del “No al ALCA” de 2005 y el rol de Néstor Kirchner en aquel episodio que enfrentó a América Latina con el proyecto comercial de Estados Unidos. “Quien derrotó al ALCA fue el pueblo latinoamericano”, dijo, con un tono más militante que institucional.