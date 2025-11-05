Conéctate con nosotros

En Mar del Plata, Kicillof reivindicó el “No al ALCA” de hace 20 años

Publicado

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, en el acto en el que se recordaron los 20 años del rechazo al ALCA, en Mar del Plata. (Foto: Prensa).

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, volvió este miércoles a la escena nacional con un mensaje político directo: “El modelo de Javier Milei ya fracasó”. Desde Mar del Plata, donde encabezó un acto por los 20 años del “No al ALCA”, el mandatario bonaerense llamó a “construir una alternativa política” hacia 2027 y dejó señales sobre cómo planea moverse tras el revés electoral que sufrió en su provincia.

Con la campaña apenas terminada y la derrota confirmada por menos de 30 mil votos, Kicillof buscó reinstalar una lectura política distinta a la del resultado: “Muchos votaron desde la frustración, no desde el apoyo a un proyecto”, sostuvo.

La frase sonó tanto como autocrítica interna como mensaje al resto del peronismo, que atraviesa su etapa de reconfiguración.

El encuentro en Mar del Plata sirvió como marco simbólico. Rodeado por funcionarios bonaerenses, Kicillof reivindicó la gesta del “No al ALCA” de 2005 y el rol de Néstor Kirchner en aquel episodio que enfrentó a América Latina con el proyecto comercial de Estados Unidos. “Quien derrotó al ALCA fue el pueblo latinoamericano”, dijo, con un tono más militante que institucional.

El gobernador apuntó además contra la gestión libertaria: calificó sus políticas de “anacrónicas” y advirtió que las privatizaciones o reformas laborales “ya fracasaron en el pasado”.

En paralelo, reclamó una deuda de 13 billones de pesos que, según señaló, la Nación mantiene con la provincia por recortes de fondos.

A dos años del próximo turno presidencial, Kicillof se posiciona como uno de los pocos dirigentes con gestión y volumen político dentro del peronismo.

“Hay que volver a tener empatía con la gente”, expresó, en un intento por marcar contraste con la lógica más tecnocrática del oficialismo.

Sin definiciones concretas sobre candidaturas, su decisión de volver rápido a la escena política fue leída en su entorno como un gesto para mantener centralidad en el debate interno y evitar que otros nombres coparan el espacio opositor.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

