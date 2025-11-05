En Mar del Plata, Kicillof reivindicó el “No al ALCA” de hace 20 años

El gobernador apuntó además contra la gestión libertaria: calificó sus políticas de “anacrónicas” y advirtió que las privatizaciones o reformas laborales “ya fracasaron en el pasado”.
En paralelo, reclamó una deuda de 13 billones de pesos que, según señaló, la Nación mantiene con la provincia por recortes de fondos.
A dos años del próximo turno presidencial, Kicillof se posiciona como uno de los pocos dirigentes con gestión y volumen político dentro del peronismo.
“Hay que volver a tener empatía con la gente”, expresó, en un intento por marcar contraste con la lógica más tecnocrática del oficialismo.
Sin definiciones concretas sobre candidaturas, su decisión de volver rápido a la escena política fue leída en su entorno como un gesto para mantener centralidad en el debate interno y evitar que otros nombres coparan el espacio opositor.
CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.
—
SUSCRIBITE A DOSSIER360.
HACETE SOCIO DE ENREDACCIÓN.
RECIBÍ EL NEWSLETTER DE ENREDACCIÓN EN TU E-MAIL.
CONTACTO CON LA REDACCIÓN DE ENREDACCIÓN.