En la víspera de Año Nuevo, el dólar subió y cerró en $1.480

Publicado

Imagen Ilustrativa.

El dólar oficial cerró este martes 30 de diciembre de 2025 en $1.430 para la compra y $1.480 para la venta en la cotización de Banco Nación, una suba de $5 respecto del cierre del lunes 29 de diciembre.

Previo a  recibir el 2026, la divisa norteamericana anotó la última subida del año y se ubicó en $1.480. En la jornada del martes llegó a tocar los $1.485. En tanto, el dólar que opera en el mercado informal cayó $10.

En los bancos, el promedio del tipo de cambio minorista se ubicó entre los $1.470 y $1.480 para la venta. La mayor cotización se alcanzó a $1.485.

Turismo

El dólar blue se cotizaba esta tarde en $1.505 para la compra y $1.525 para la venta, con una baja de 0,33% en la jornada.

El dólar mayorista se ubicó en $1.457 y quedó a 69 pesos del techo cambiario (hoy en $1.526,09). A partir del jueves próximo comenzará a regir el nuevo esquema monetario, en donde las bandas se ajustarán en torno al último dato de inflación que difunda el INDEC.

Por su parte, en la cotización de los tipos de cambio financieros, el MEP se mantuvo estable en $1.486,6, y el CCL (Contado Con Liquidación) registraba un descenso de 0,32% hasta los $1.520,9.

Las reservas del Banco Central (BCRA) se ubicaban el lunes en US$41.892 millones.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

Mackentor

En este articulo:, , , , ,
Noticias Argentinas
