En la legislatura: Se realiza un Encuentro por el Hábitat en Córdoba

La Legislatura de Córdoba será sede del Encuentro por el Hábitat en Córdoba: “Asociativismo, tierra y vivienda” que se llevará adelante el Jueves 9 de octubre, desde las 16 a las 19 hs en la Legislatura de la Provincia de Córdoba (Av. Emilio Olmos 580). La actividad es una jornada de reflexión y debate “sobre los desafíos y oportunidades del sector asociativo en la producción de lotes con servicios y viviendas en la provincia”.

El encuentro, señala la información de prensa, “propone discutir el rol de cooperativas, mutuales, sindicatos y asociaciones civiles en la reducción del déficit habitacional, y pensar estrategias innovadoras que fortalezcan las acciones colectivas y solidarias en materia de hábitat”.

Se anuncia la participación de “destacados referentes nacionales e internacionales que compartirán experiencias de gestión pública, producción social del hábitat y políticas habitacionales con perspectiva de derecho”.

Entre los panelistas, se encuentran el uruguayo Salvador Schelotto (arquitecto y docente de la Universidad de la República, y ex director Nacional de Vivienda y de Ordenamiento Territorial del Ministerio de Vivienda uruguayo”; Ana Falú (profesora Emérita de la UNC, doctora Honoris Causa por la UNR y referente en temas de derecho a la ciudad, políticas habitacionales y perspectiva de género); Néstor Jeifetz (arquitecto, fundador y presidente de la Federación de Cooperativas Autogestionarias del Movimiento de Ocupantes e Inquilinos (MOI) e impulsor de la Ley Nacional de Producción Social Autogestionaria del Hábitat); y el legislador provincial Matías Chamorro (Partido Socialista, presidente de la Comisión de Economía Social, Cooperativas y Mutuales y autor de la reciente Ley de Loteos Promovidos por Cooperativas, Mutuales y Asociaciones Civiles).

Chamorro expresó que “la aprobación de la Ley de Loteos Cooperativos es un paso fundamental para fortalecer la producción social del hábitat en Córdoba. Esta norma reconoce y potencia al sector asociativo como un actor clave para garantizar el acceso a la tierra y a la vivienda digna, promoviendo soluciones habitacionales sin fines de lucro y con un fuerte arraigo comunitario”.

El desarrollo de la actividad contará con un panel de exposiciones, donde se presentarán “experiencias y marcos teóricos a cargo de los especialistas invitados”; y una ronda de experiencias, “donde participarán instituciones, equipos de investigación y organizaciones del sector asociativo, generando un espacio de diálogo y construcción colectiva”.

