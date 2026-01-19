En la Fiesta del Olivo, Prunotto destacó el acompañamiento de la Provincia al norte cordobés

La vicegobernadora Myrian Prunotto participó de la Fiesta Nacional del Olivo en la ciudad de Cruz del Eje, en el marco de una política provincial orientada a acompañar a los municipios y a fortalecer las fiestas populares como herramientas de integración territorial, desarrollo económico y promoción cultural.

El Festival Nacional del Olivo, una de las celebraciones más antiguas del país, constituye un símbolo identitario del norte cordobés. Nacido para promover la producción olivarera, con el paso del tiempo se consolidó como un espacio que articula tradición, producción, turismo y comunidad, con impacto directo en la economía regional.

Durante el acto protocolar, el intendente local Renato Raschetti recibió de manos de la vicegobernadora un aporte provincial de 11 millones y medio, loque representa un respaldo concreto del Ejecutivo cordobés a los gobiernos locales y a las economías regionales. De esta manera, contribuye al sostenimiento y fortalecimiento de este tipo de eventos que dinamizan la actividad productiva y turística.

Al dirigirse a los presentes, Prunotto destacó el enfoque federal de la gestión provincial y expresó: “Por decisión del gobernador Martín Llaryora, el Gobierno de Córdoba está presente en cada región de la provincia, acompañando a los municipios y apostando al desarrollo equilibrado del territorio”.

En ese sentido, remarcó: “Con nuestro Gobernador llevamos invertidos más de 80 mil millones de pesos en Cruz del Eje, porque creemos en el desarrollo educativo, económico y social de esta región, y en el potencial de su gente”.

Por su parte, Raschetti señaló: “Estos espectáculos son una decisión política que impulsa la cultura, el turismo y el desarrollo económico local, y que posicionan a Cruz del Eje en la agenda provincial y nacional”.

A su turno, la rectora de la Universidad Provincial de Córdoba, Julia Oliva Cuneo, contó que la institución que encabeza acompañó esta edición del festival con una declaración de interés académico, en reconocimiento a su valor cultural y productivo. Asimismo, destacó la presencia de la UPC en la región.

También participaron del acto la legisladora provincial Ariela Szpanin; el jefe comunal de Media Naranja, Juan Carbelo; autoridades provinciales y municipales.

