Una familia tipo necesitó $1.149.353 para no caer en la pobreza

Una familia tipo, integrada por cuatro personas, necesitó $1.149.353 para no ser pobre en julio de 2025, según la Canasta Básica Total (CBT) informada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). La CBT aumentó 1,9% mensual, mientras que en comparación con el mismo mes del año pasado se incrementó en 27,6%. En lo que respecta al acumulado del año, la canasta total acumuló un incremento de 12,2%.

En cuanto a la Canasta Básica Alimentaria (CBA), subió 1,9% mensual, por lo que una familia tipo, compuesta por cuatro integrantes, precisó $515.405 para la CBA y no caer en la indigencia. En comparación interanual, aumentó un 27,0%. En lo que va del año, la CBA acumuló un incremento del 14,7%.

De acuerdo con la medición del Indec, en julio, un hogar compuesto por tres personas necesitó $915.019 para cubrir la CBT y $410.322 para cubrir la CBA.

Por último, un hogar compuesto por cinco personas demandó un total $542.093 para la CBA y $1.208.866 para la CBT.

Comparado con la inflación de julio, ambas canastas registraron el mismo incremento de la inflación general. Ambas quedaron por debajo en la medición interanual (36,6%).

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

