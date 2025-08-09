Conéctate con nosotros

En el sudeste de Córdoba: Desbaratan una banda narco familiar que vendía cocaína en distintos pueblos de la región

Publicado

Más de cuatro mil dosis de cocaína fueron secuestradas en Canals. (Foto: FPA).

Una banda narco, compuesta por cuatro integrantes, todos de la misma familia, fue desbaratada en la localidad de Canals, unos 300 kilómetros al sudeste de Córdoba Capital y cercana al límite con Santa Fe. La organización comercializaba cocaína en distintos pueblos de la región, utilizando la modalidad delivery.

Según la información oficial dada a conocer por el Ministerio Público Fiscal (MPF), efectivos de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) allanaron cinco viviendas (puntos de venta y de guardado) e incautaron una importante cantidad de estupefacientes. Los allanamientos fueron llevados a cabo sobre calles Roque Sáenz Peña al 500, Avellaneda al 200, Rafael Núñez al 700 y avenida Maipú s/n (2).

En los puntos de venta desbaratados, se logró la incautación de 4.089 dosis de cocaína y 18 de marihuana, tres cartuchos, dinero ($3.827.400 y cheques), dos balanzas digitales, dos automóviles (uno de alta gama), una máquina de contar dinero y diferentes elementos relacionados a la causa.

El grupo narco estaba compuesto por el jefe de la organización junto a su madre, hijo y nuera. Realizaban delivery de drogas en diversos sectores de Canals y en las localidades de Alejo Ledesma, Arias y Pueblo Italiano.

CÓRDOBA: UN DETENIDO

Efectivos de la Fuerza Policial Antinarcotráfico desbarataron un punto de venta, detuvieron a un narcomenudista de 37 años e incautaron estupefacientes en la ciudad de Córdoba.

El allanamiento fue realizado en una vivienda ubicada en calle De la Huella al 200 de barrio Alicia Rister. En el domicilio se secuestraron 75 envoltorios de cocaína, uno de marihuana, una planta de cannabis sativa y elementos relacionados al fraccionamiento de sustancias ilícitas.

El investigado formaba parte de una organización narco, desbaratada en junio pasado. En aquella oportunidad, se detuvo a un total de 12 personas y se incautaron 2.474 dosis de cocaína y 445 de marihuana, además de dos armas de fuego, 173 cartuchos de distintos calibres y cinco vehículos, entre ellos dos automóviles y tres motocicletas. También se secuestraron 4.079.850 pesos argentinos y 3.900 dólares.

Un hombre fue detenido en Córdoba Capital acusado de comercializar estupefacientes. (Foto: FPA).

