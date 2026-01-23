En el Foro de Davos: El presidente Milei respaldó a Donald Trump y sumó al país a un organismo anti-ONU

El presidente Javier Milei cruzó saludos con su par de Estados Unidos, Donald Trump, duranet la firma del acta de nacimiento del Consejo de la Paz, en el marco del Foro Económico de Davos en el que ambos mandatarios también fueron expositores, e intercambió palabras con el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio. Milei ratificó el alineamiento de su gestión con la del presidente Trump.

El contacto con Rubio se dió de manera informal tras la firma del acta fundacional del Consejo de la Paz creado por el republicano creado supuestamente con la misión de bregar por la paz, pero que en los hechos busca desconocer a Naciones Unidas y legitimar las acciones y política unilaterales de EE.UU.

El mandatario inició el jueves con la firma del documento que lanzó el organismo junto a Trump y al primer ministro de Armenia, Nikol Pashinián. Tanto Milei como Pashinián fueron los dos únicos jefes de Estado sentados en la mesa que rodeaba al impulsor.

En los últimos meses, la administración libertaria intensificó el alineamiento con Estados Unidos, en especial luego de la decisión de intervenir Venezuela y secuestrar al presidente de ese país, Nicolás Maduro.

Durante la entrevista con Bloomberg, Milei destacó lo que calificó como “la enorme tarea” de Trump y de Marco Rubio, en Venezuela y definió a Nicolás Maduro como “narco tirano, dictador, asesino” que se dedicaba a “propagar el terrorismo por toda la región”.

“Muy adecuado el plan que ha diseñado el gobierno de Estados Unidos, que tiene tres etapas: la primera, estabilización; la reconstrucción y después iniciará la transición hacia la democracia”, remarcó, y sumó: “No sería posible hacerlo de otra manera a como lo están haciendo ahora. El trabajo que está haciendo Estados Unidos es excelente. Está dando resultado. Se están liberando a los distintos presos políticos”.

El pasado lunes, el Departamento de Estado estadounidense reafirmó que el vínculo entre naciones es el más estrecho en años.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

