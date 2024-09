En el aniversario de Ataliva Roca, Ziliotto encabezó acto de entrega de 11 viviendas

La localidad de Ataliva Roca cumplió 122 años. Se entregaron 10 casas sociales y una de servicio para la Policía y se firmó un convenio para la construcción de otras 4 casas.

El gobernador Sergio Ziliotto encabezó el acto de inauguración de 10 viviendas sociales y una de servicio para la Policía en Ataliva Roca y la firma del convenio para la construcción de otras 4 del plan Mi Casa 4 a través del IPAV. Fue en el marco de la celebración del aniversario 122 de la localidad. “Esto tiene que ver con una concepción de cómo se gobierna. De entender que gobernar es buscar el bienestar para la sociedad y eso es una construcción colectiva”, aseguró el mandatario provincial. Por su parte, el intendente Gustavo Barreiro (UCR) dijo que “sin la obra pública y sin un Estado presente, nuestro pueblo no podría concretar mucho de sus sueños”. La inversión en las viviendas asciende a 505.816.584 de pesos.

Del acto, realizado en la plaza central de Ataliva Roca, participaron, además de Ziliotto y Barreiro, el ministro de Obras Públicas, Alfredo Intronati; el ministro de Seguridad, Horacio di Nápoli; la presidenta del IPAV, Erica Riboyra; el subsecretario de Asuntos Municipales, Rogelio Schanton, entre otras autoridades provinciales y municipales y de instituciones de la localidad. La Banda Militar Capitan Tocagni engalanó con su música la actividad.

Luego de la entrega de llaves a los adjudicatarios, se presentaron el taller de baile Cielo Pampa y el coro municipal Sullay. Como cierre, Agustín, un estudiante de la Escuela 45, hizo un breve relato sobre la localidad de Ataliva Roca.

La comitiva se trasladó al barrio donde están las viviendas y se hizo un simbólico corte de cintas en la casa de una de las familias adjudicatarias.

ZILIOTTO: “DEFENDER A CADA PAMPEANO Y PAMPEANA”

El gobernador Sergio Ziliotto le deseó un “feliz cumpleaños” a la comunidad de Ataliva Roca: “Gracias por permitirme compartir con ustedes esta fecha tan importante”. En la oportunidad, anunció la transferencia de 25 millones de pesos para ampliar la red de agua potable de la localidad.

Destacó el trabajo conjunto con el intendente municipal y puso de ejemplo la construcción de viviendas. “Esto tiene que ver en lo que para nosotros es una acción de gobierno, todo lo que hoy vivimos y lo que vamos a inaugurar, todo lo que hoy podamos planificar con Gustavo, tiene que ver con una concepción de cómo se gobierna. De entender que gobernar es buscar el bienestar para la sociedad y eso es una construcción colectiva”, aseguró.

Se refirió a la ley de descentralización aunque planteó que “esto va mucho más allá de la ley, tiene que ver con la convicción, de entender que de la misma manera que a mí me eligieron como gobernador, también lo eligieron a Gustavo como intendente. Y va mucho más allá del signo político que tenga yo o que tenga Gustavo. Todos trabajamos de la misma manera para dar respuesta, así se valora lo que es la política, una herramienta para transformar la vida, entre todos juntamos esfuerzos personales y económicos para llegar con respuestas”.

Ziliotto hizo referencia también al contexto nacional. “No son tiempos fáciles, son tiempos en los cuales nosotros tenemos que poner más que nunca esa necesidad de defender La Pampa, esto no es un slogan, sino que es defender los derechos de cada uno de los pampeanos y pampeanas, vivan el rincón que sea, vivan en la municipalidad en la cual la o el intendente sea del signo político que coincida o no con el gobernador”, afirmó.

“QUE NOS DEVUELVAN LO QUE CORRESPONDE”

En un tramo del discurso el gobernador se refirió a la deuda que el Gobierno Nacional mantiene con La Pampa. “En ese trabajo conjunto, hoy en Ataliva Roca podemos mostrar cómo podemos convivir desde el punto de vista del marco de la democracia. No solo estamos entregando diez viviendas, vamos a seguir construyendo más, no en la cantidad que queremos. Lamentablemente, sabemos que tenemos un gobierno nacional que no piensa al país desde el punto de vista federal, que pareciera que nos discrimina por ser del interior. No es una discriminación partidaria, sino quizás ideológica. Una concepción de país unitario, donde pareciera que en el interior del país solo tenemos la responsabilidad de generar riquezas, pero al momento de administrarlas nos dejan de lado. Pedimos que nos devuelvan lo que nos corresponde. No pedimos más, no queremos fundir a la Nación, queremos que La Pampa crezca”, afirmó.

El Gobernador también habló de la responsabilidad que tienen a partir de ahora las familias que recibieron la vivienda porque hay otras 41 familias que “están necesitando que haya un Estado presente que les ayude a tener su techo propio”.

OBRAS PÚBLICAS

Ziliotto reveló que el intendente Barreiro le pidió ampliar la infraestructura educativa de Ataliva Roca con la construcción de un nuevo edificio para la Escuela 45. “Lamentablemente, hoy no tenemos los recursos para hacerlo, pero sí, mientras tanto, podemos poner en valor lo que está y eso lo vamos a hacer junto con el intendente, porque es él quien tiene la mejor capacidad para administrar los recursos y quien convive mucho más cerca con el problema”, dijo.

Destacó que “hace poco ayudamos al intendente a adquirir un micro para que la comunidad de Ataliva Roca tenga la posibilidad de utilizar ese medio para la vida deportiva, cultural, y social. En ese sentido, vamos a transferir un programa que ya está aprobado, que también el intendente lo lleva adelante por decisión propia, con mano de obra de la localidad y con recurso provincial, que es la ampliación y reparación de la obra de red de agua potable. Son 25 millones de pesos que van a venir aquí para que Gustavo administre, en esa capacidad que tienen todas las y los intendentes de multiplicar la eficiencia en el manejo de los recursos”.

Para finalizar dejó un mensaje a la comunidad: “Quiero irme de Ataliva Roca diciéndoles que pueden seguir contando conmigo”.

BARREIRO: “DEFENSOR DEL ESTADO PRESENTE”

El intendente de Ataliva Roca, Gustavo Barreiro dijo que “este aniversario nos invita a mirar hacia adelante, a pensar en el crecimiento que estamos experimentando como comunidad, un crecimiento que no solo se mide en nuevas infraestructuras o servicios, sino en la fortaleza de nuestras instituciones, que son el pilar de nuestra vida en común”.

“Hoy es un gran día para Ataliva Roca, en este aniversario N° 122 tenemos el honor de contar con la presencia del señor gobernador de nuestra provincia, defensor de la obra pública y de un Estado presente, con lo cual estoy totalmente de acuerdo. Sin la obra pública y sin un Estado presente, nuestro pueblo no podría concretar mucho de sus sueños. Un claro ejemplo de sueños cumplidos es lo que vamos a vivir hoy, diez familias van a tener su casa propia”, aseguró.

“Gracias señor gobernador por creer que la vivienda no es solo un derecho, sino también una puerta hacia un futuro mejor para nuestros vecinos”, enfatizó.

“Atalivenses, este día es una muestra de lo que somos capaces de lograr juntos cuando miramos hacia el futuro sin perder de vista nuestras raíces y valores. Hoy más que nunca sigamos fortaleciendo ese sentido de pertenencia que nos une, sigamos apostando por el crecimiento con equidad y sigamos continuemos siendo esa comunidad que avanza con el corazón en cada paso que da”, dijo.

Para finalizar, comentó: “hoy, en este aniversario N° 122 quiero agradecerles a todos ustedes por ser parte de esta historia, cada uno desde su lugar a contribuido a que Ataliva Roca sea lo que es hoy. Sigamos trabajando juntos, con orgullo y con esperanza para que el pueblo siga siendo nuestro refugio, el lugar en el mundo al que siempre queramos volver”.

