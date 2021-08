En Córdoba: JxC muestra tres candidatos muy firmes y Gill y Caserio aparecen levemente mejor que De la Sota y Vigo

Una encuesta de D’Alessio-Irol / Berensztein, realizada en el mes de julio, en todo el país, incluido Córdoba, muestra que en nuestra provincia, tres candidatos de Juntos por el Cambio (JxC) se encuentra muy consolidados y por encima de los aspirantes del Frente de Todos (FdT) y Hacemos por Córdoba (HxC).

El trabajo de la opinión pública fue realizado online y reúne un total de 1000 casos. No mide intención de voto, sino “percepción de candidatos”. Lo interesante de este trabajo, es que muestra piso y potencial de desarrollo de los candidatos. También, permite observar el contexto particular de cada bloque político y de sus candidatos.

Así, el radical Mario Negri suma un 32% que afirma que “seguramente lo votaría”, más un 23% que probablemente lo votaría. Es decir, su núcleo duro es de 32%. Su territorio de crecimiento es sobre el otro 23% que se expresa como “probable”. Ese es el electorado blando. Esto es, cercano al candidato. Entre los dos espacios, acumula un potencial de 55%. Por otro lado, tiene un 27% de personas que indican que “seguramente no lo votaría”.

Luego, se ubica el radical Rodrigo De Loredo, con 20% de consultados que “seguramente lo votarían” y un 33% que señalan que “probablemente lo votarían”. Reúne un máximo potencial de 53%. En cambio, un 23% no lo votaría. Todavía posee un 9% que no lo conoce o no contesta.

El terceto de JxC se completa con Luis Juez (Frente Cívico), que parte de un 22% de ciudadanos que “seguro lo votarían” más un 27% que expresa que “probablemente lo votarían”. Su techo de crecimiento, en principio, es de 49%. El 30% de los cordobeses indica que “no lo votaría”.

De este modo, la principal alianza opositora muestra tres candidatos “muy fuertes” en la provincia, con un diferencial de +20 puntos porcentuales entre los pisos de Negri y Martín Gill, el primero de los peronistas (32 a 12 por ciento); y 8 y 10 pp. entre De Loredo y Gill y Juez y Gill, respectivamente.

Gill, secretario de Obras Públicas del gobierno nacional, es el candidato de los dos peronismos con mejor piso. Sin embargo, las diferencias no son estadísticamente significativas respecto de Carlos Caserio (FdT), Natalia De la Sota (Hacemos por Córdoba) y Alejandra Vigo (Hacemos por Córdoba). Preanuncia una disputa pareja por el segundo lugar de las PASO del 12 de septiembre.

El funcionario del presidente Alberto Fernández reúne un 12% que “seguramente lo votaría”, frente a un 10% de Caserio (+2 pp.); un 8% de De la Sota (+4pp.) y un 6% de Vigo (+6 pp.).

Al medirse el ítem “probablemente lo votaría”, Gill acumula 12%; contra un 12% de Caserio (0 pp.); 13% de De la Sota (-1 pp.); y 14% de Vigo (- 2 pp.). Es decir, los cuatro possen una zona similar de votantes cercanos.

Sumando piso y “techo potencial”, Gill llega hasta 24%; 2 pp. por encima de Caserio (22%); 3 pp. arriba de De la Sota (21%); y 4 pp. más que Vigo (20%).

También es el que menor resistencia posee en el electorado provincial, ya que un 44% “no lo votaría”, frente a un 49% que no lo haría con De la Sota y Vigo; y un 54% con Caserio.

