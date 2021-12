En Córdoba: Hay transmisión comunitaria de Ómicron, los centros de testeo están colapsados y el gobierno mantiene su estrategia

La tormenta perfecta se dio en Córdoba: Una joven regresó de Estados Unidos en la primera semana de diciembre contagiada con la variante Ómicron, su hermano también se infectó, y la participación del chico en una fiesta de egresados de su colegio desató una catarata de casos que este jueves 23 de diciembre se situó en 3.994. No hay visos de que este sea el techo.

Es evidente, además, que la estrategia de identificar casos y aislar contactos fracasó. La secretaria de Prevención y Promoción de Salud, Gabriela Barbás, admitió que ya hay circulación comunitaria -que el positivo no sabe donde o cómo o a través de quién contrajo el virus- de la cepa aparecida en Sudáfrica. Todo sucedió en el transcurso de tres semanas.

Qué pasó en el medio: las fiestas estudiantiles, los after y los encuentros sociales fueron un caldo de cultivo perfecto del virus en la Capital provincial. En una semana triplicó los enfermos diarios (de medio centenar a 150) y dos semanas más tarde el incremento es de casi 2500%.

La imagen más fuerte es la de los centros de testeo colapsados de gente o que se quedan sin reactivos, disparando migraciones de decenas de personas a algún otro centro de testeo. Las esperas han llegado hasta 8 o 9 horas, según el lugar, para hacer un análisis de Covid-19.

También hay incidentes, como por ejemplo, en el ex Registro Civil, que atiende las 24 horas. “Buen día, recurro a los medios porque desde las autoridades se lavan las manos. Soy vecina de Alberdi y en el centro de hisopado de Av. Colón (Ex Registro Civil) no existe ningún protocolo para garantizar la seguridad de los vecinos que estamos viviendo en las cuadras cercanas al mismo. La gente hace fila en todos lados, hay situaciones de violencia, ruidos, gritos y peleas a toda hora porque el centro es 24/7 y claramente les quedó chico el espacio para la cantidad de gente que acude”, le conto Jess a ENREDACCIÓN.

Semejante situación ha obligado al gobierno a habilitar a partir de este viernes 24 de diciembre, el Hospital Modular del Nuevo San Roque para que personas que presenten síntomas, tengan una enfermedad de base, y sean adultas mayores accedan a realizarse el test Covid-19 sin turno previo. El mismo funcionará como centro de testeo todos los días de 8:00 a 20:00; y los días 24, 25, 31 de diciembre y 1ero de enero, de 8:00 a 18:00. Pero también a plantear que si la persona es contacto estrecho de un positivo y tiene síntomas, debe aislarse y no testearse. Con ese esquema, el testeo quedaría para quiénes tienen dudas o son asintomáticos. Por esa vía se trata de reducir la demanda en los puntos de testeo.

De acuerdo a estimaciones, habría entre 70 y 75 mil personas aisladas por su condición de contacto estrecho hasta ayer jueves. La cantidad de contagios es tal que, entre otros lugares, hay tres CPC municipales cerrados, la Justicia con 100 casos positivos regresó al teletrabajo, y hay oficinas de ANSES y Bancor cerradas también por contagios.

Los especialistas señalan como favorable el todavía bajo porcentaje de internados, que representan el 1,5% de las camas disponibles, y que por el momento los enfermos parecen cursar la enfermedad con síntomas leves.

El salto exponencial de infectados junto con la cantidad de personas aisladas, pueden complicar la temporada turística en Córdoba y también el resto de las actividades productivas. El fenómeno se focalizó esta semana en la Capital provincial, pero también ha crecido la cantidad de positivos en el interior. Es probable que con su actual dinámica, en los próximos días, la cepa Ómicron se expanda territorialmente y generé nuevos brotes.

La estrategia oficial es similar a la de la segunda ola, esto es administrar la crisis en base a:

-Apelar a la “responsabilidad individual” para evitar los contagios;

-Aumentar la cantidad de personas vacunadas;

-Ofrecer testeos a demanda;

-Garantizar camas críticas para enfermos graves.

No parece existir en el manual de ataque al virus la idea de restricciones parciales, focalizadas o generales en las fases iniciales e intermedias del brote.

La única limitación fue decidida por la Municipalidad de Córdoba Capital y alcanza a mega-eventos. El resto de las actividades sigue funcionando como antes de la aparición y expansión de Ómicron.

VER En Córdoba Capital: Suspendieron algunos eventos masivos por la cantidad de contagios de Covid-19.

Por lo tanto, la pregunta es, ¿si esta política será suficiente frente a la explosión de positivos de los últimos días y los que se producirán en las próximas horas? A diferencia de lo que sucedió a mediados de este año, la saturación se produce, por el momento, en los centros de testeo y en la cantidad de aislados (una media de 5,5 por positivo).

“Como fue informado, Córdoba superó los 4.000 casos diarios y hay una escalada inusual del número de contagios, lo cual indica que estamos ingresando a la tercera ola, donde la variante predominante es la Ómicron”, explicó ayer a Cadena 3 la secretaria de Prevención y Promoción de Salud, Gabriela Barbás.

“En las últimas semanas, más del 67% de las muestras son de Ómicron. Ya se detectó en aguas residuales y podemos hablar de transmisión comunitaria”, precisó la funcionaria.

Además, la funcionaria informó que “si bien la variante está vinculada principalmente a personas jóvenes que presentan esquemas de vacunación completos”, ya hay “un adulto internado en el Hospital Rawson y un menor en el Hospital de Niños”.

Una fuente gubernamental, consultada por este medio, dijo que se evalúa día a día el escenario de la pandemia y que “después de Navidad se analizará si hay que tomar medidas de otro tipo. Por ahora, eso no va a suceder”.

—