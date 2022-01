En Córdoba: El gobierno “privatiza” parte de los testeos y la vacunación

El gobernador Juan Schiaretti anunció una nueva estrategia sanitaria, que incluye la privatización de parte de los testeos y vacunación, una tarea que hasta el momento había realizado el sistema público de Salud. Se trata de una medida de corte neoliberal -evitar la expansión del Estado y, eventualmente, no garantizar igual acceso a todos- para enfrentar la pandemia, que delega parte de esa tarea en el sector privado.

Para aquellos que hemos olvidado la dimensión de lo que está sucediendo, hay que recordar que la existencia de una pandemia significa que el Covid se manifiesta en todo el planeta y ha producido miles de muertos y secuelas de todo tipo, en la salud y la economía, por citar dos planos de la realidad. Por lo tanto, el Estado es el garante último del derecho a la salud de la población.

Schiaretti lo hizo este lunes por la mañana, al indicar que a partir del lunes 10 de enero se incorporarán 120 laboratorios de análisis clínicos de la Red de Laboratorios Privados y 53 Farmacias de la Red Provincial de Córdoba para “continuar con esta ampliación y descentralización de testeos y vacunación Covid-19, de manera gratuita”.

Los laboratorios de análisis clínicos realizarán testeos para detección de antígeno de Sars-Cov-2 a personas que “se identifiquen como contactos estrechos de casos confirmados y no presenten síntomas (tanto al momento de su identificación como para su alta laboral)”.

También reforzarán la estrategia sanitaria de vigilancia epidemiológica en áreas críticas de la cadena de valor, con el mismo criterio de atención a personas que no presentan sintomatología, o aquellas que presentaron riesgo de exposición y son asintomáticos.

Siguiendo los protocolos vigentes, estos laboratorios realizarán test de antígeno y si el mismo resulta positivo se confirma la infección sin necesidad de realizar otra prueba y si resulta negativo, la persona continúa el aislamiento o se da de alta laboral, según el caso.

Llama la atención que el gobierno no informó cómo se efectuará la tarea de control de los laboratorios, teniendo en cuenta que existen antecedentes, en otros países, de falsificación de resultados. No quiere decir que vayan a ocurrir acá, pero tampoco que no vayan a ocurrir.

Es evidente la presión del sistema productivo sobre el Estado y el sistema de salud para no quedar “encerrado” en los protocolos sanitarios. Ello, ha llevado a establecer en las nuevas disposiciones, que una persona con sintomas y esquema completo de vacunación, por ejemplo, está en condiciones de trabajar después del séptimo día, pero no de participar de reuniones sociales o familiares. O que el personal de salud puede trabajar siendo contacto estrecho. Si bien la variante Ómicron parece ser menos letal, prevenir eventuales contagios a personas vulnerables es la razón de separar trabajo de familia y amistades. Cabe señalar, para tener una dimensión comparativa, que habrá 120 laboratorios habilitados, un 44% de la actual oferta de 269 centros de testeos bajo la órbita pública.

Descentralización es un término que ganó popularidad durante el gobierno neoliberal de Carlos Menem, en la década del ’90, con la provincialización de los servicios de salud y educación. Es decir, cuando esos servicios pasaron a depender de la gestión de las provincias. Es una palabra que encubrió, por lo general, la privatización posterior o la disminución de la calidad de las prestaciones.

Ahora no lleva la profundidad de ese momento, pero implica que parte de la estrategia de ataque (prevención y vacunación) y control (testeos) de la pandemia de coronavirus será realizada por la provincia a través de farmacias y laboratorios privados. Sin embargo, se puede afirmar que es una privatización capilar, esto es, de entregar a actores privados, la mayoría de pequeño tamaño, parte de la atención de testeos y colocación de vacunas. Implica, por lo tanto, no seguir desarrollando el sistema de salud pública para afrontar los riesgos sanitarios que impone una pandemia de estas características, que debe estar ajena a la mercantilización.

Hasta ahora, frente a la emergencia, Salud de la provincia había unificado la gestión del sistema de prestadores públicos y privados para atención médica e internación de enfermos de Covid-19. Dentro de ese escenario, la ampliación de la oferta de camas críticas fue asumida, de modo casi absoluto, por el Estado.

Cabe recordar que el área de Salud había sufrido una importante reducción presupuestaria hasta 2019, con achique de personal incluido -médicos, enfermeros, auxiliares, etc.- que se revirtió, en parte, con la aparición de la pandemia. Los gremios del sector, como ATE y la Unión del Personal de Salud (UPS), vienen denunciando una fuerte precarización laboral -contratos, bajos salarios, etc.- en ese desarollo forzado del sistema hospitalario después de marzo de 2020.

VER En Córdoba: ATE advierte que “falta personal” y “hay contagios masivos en hospitales provinciales”.

Schiaretti explicó este lunes que “esta acción significa descentralizar la realización de testeos y también de vacunación a través de acuerdos que hemos hecho con el colegio de Farmacéuticos por un lado, que va a testear y va a vacunar también en diversas farmacias; y con los bioquímicos, con los laboratorios bioquímicos que también van a testear en diversos puntos de la Provincia de Córdoba”.

Justificó esta medida en que “está comenzando la temporada de verano y es un derecho de nuestra gente, de nuestra familia y también de quienes nos visitan tener una buena temporada, por eso es que hemos puesto en marcha medidas para combatir la pandemia”.

“Lo que queremos evitar es que la gente tenga que estar largas horas, haciendo largas filas para poder testearse, por eso la apertura de centros de testeos y de vacunación en las zonas serranas”, expresó el primer mandatario provincial.

Como parte de la estrategia se reforzarán, además, los esquemas hospitalarios de los grandes centros turísticos y sus áreas de influencia; como el Hospital Domingo Funes de Villa Caeiro, Provincial de Villa Dolores, Luis M. Bellodi de Mina Clavero, Eva Perón de Santa Rosa de Calamuchita y Arturo Illia de Alta Gracia.

También se realizará una cobertura sanitaria especial en los grandes festivales, con la presencia de equipos de prevención y promoción, con el apoyo de la Cruz Roja de Córdoba; y la disposición de centro de testeo móviles que complementarán los espacios fijos.

Al respecto, el gobernador afirmó: “Me parece importante también garantizar la realización de los festivales programados en Córdoba, nosotros queremos que, con los protocolos específicos, los festivales programados en Córdoba se efectúen con los cuidados correspondientes y con las medidas sanitarias adecuadas, para que esos festivales sean un éxito en nuestra Córdoba”.

