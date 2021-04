En Córdoba: comienzan a vacunar, con la Sinopharm, a mayores de 60 con comorbilidades y a docentes del segundo ciclo

También se continuarán vacunando a los actuales grupos etarios y poblacionales que han sido definidos por la autoridad sanitaria.

Se recuerda que, en todos los casos, el ciudadano para asistir a colocarse la vacuna deberá recibir previamente su turno con la indicación de día y lugar de vacunación. Se reitera que no se debe acudir a los vacunatorios sin turno, ya que las personas que no lo acrediten no serán vacunadas.

Hasta el sábado, 333.292 personas recibieron la primera dosis, de las cuales 48.537 completaron el esquema de inmunización con la segunda dosis.

En cuanto a la distribución geográfica, del total provincial, 171.416 dosis se colocaron en el departamento Capital y 161.876 en los 25 departamentos del interior.

En relación al total de vacunas recibidas, hasta el momento se aplicó el 91,10% del total de las primeras dosis y 86,90% del total de las segundas dosis recibidas.

