Empresas argentinas firmaron un contrato para la exportación de GNL con Alemania

Un consorcio de empresas argentinas firmó hoy un contrato de exportación con Alemania para la exportación de GNL (Gas Natural Licuado) por un plazo de ocho años. El pool Southerm Energy lo integran Pan American Energy, YPF, Pampa Energía, Harbour Energy y Golar LNG. La firma compradora es la estatal alemana Securing Energy for Europe (SEFE).

El plazo del contrato es de ocho años y contempla la venta de 2 millones de toneladas anuales a partir de fines de 2027, a partir de que entrará en operación el buque licuefactor “Hilli Episeyo”, amarrado en en el Golfo San Matías, en Río Negro.

La firma del convenio estuvo a cargo de Rodolfo Freyre, CEO de Southern Energy, y Frédéric Barnaud, CEO de SEFE.

Se estima que las exportaciones totales podrían alcanzar los US$ 7.000 millones durante la duración del contrato. El consorcio nacional fue conformando puntualmente para la elaboración y comercialización de GNL a partir del gas no convencional extraído de Vaca Muerta.

“El acuerdo firmado con SEFE constituirá la primera venta a gran escala de LNG desde Argentina y representa un hito para el desarrollo futuro de las reservas de gas natural de Vaca Muerta. Estamos orgullosos en dar este primer paso en el mercado mundial de GNL con un jugador de reconocimiento internacional como SEFE”, destacó Freyre.

Por su parte, Barnaud expresó: “El primer acuerdo de GNL de SEFE con un proveedor sudamericano no sólo contribuye a la diversificación geográfica de nuestra cartera, sino que también fortalece la seguridad energética de Europa”.

“Nos complace acompañar a Argentina en su camino para convertirse en un exportador mundial de GNL. Esto también le brinda a SEFE una valiosa oportunidad para continuar su colaboración con el equipo del Hilli Episeyo mientras se traslada de Camerún hacia Argentina”, indicó.

También participaron de la firma del acuerdo Marcos Bulgheroni, Group CEO de PAE; Santiago Martínez Tanoira, vicepresidente Ejecutivo de Gas y Energía de YPF; Horacio Turri, vicepresidente Ejecutivo y Director Ejecutivo de Exploración y Producción de Pampa Energía; Martin Rueda, director General de Harbour Energy en Argentina; y Federico Petersen, Chief Commercial Officer de Golar LNG.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

—

