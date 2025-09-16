Conéctate con nosotros

Empresarios Pymes rechazaron el proyecto de Presupuesto anunciado por el presidente

Publicado

El presidente Javier Milei durante su discurso para anunciar el Presupuesto 2026. (Foto: Prensa / Archivo).

La Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (APYME) expresa su preocupación por el discurso de presentación del proyecto de Presupuesto Nacional 2026 realizado por el presidente Javier Milei, “basado sobre palabras devaluadas por los hechos y que sólo contiene una nueva promesa de ajuste “no negociable” en un país desigual e inequitativo”.

A través de un comunicado de prensa, APYME observa que “los aumentos de partidas planteados constituyen débiles promesas y especulaciones engañosas, sin sustento en la realidad”.

Señala que “lo verificable e inmediato consiste, básicamente, en el sostenimiento de recortes y el veto contra la educación, las jubilaciones, la salud y la discapacidad, en vista de lo cual se vuelve a ejercer la discrecionalidad sobre las provincias a cambios de posibles votos a favor en el Congreso”.

Plantea que “también, y sobre todo, sostiene un modelo anti productivo, a medida del mundo financiero, los acreedores externos (a los cuales realmente les habla), y unos pocos actores extractivistas. Es decir, un modelo que deja afuera a la mayor parte de la economía real en un país irreal, sin propuestas de desarrollo ni soberanía”.

Por último, resalta que “APYME continuará solidarizándose con los sectores más vulnerables e impulsando la emergencia sectorial para frenar el cierre de empresas y los despidos, tanto en el sector público como en el privado” e indica que “estos hechos no son “errores”, sino fruto de las políticas que el Presidente acaba de ratificar con total falta de empatía, desentendido del daño que causa al conjunto de la población, el trabajo y la producción nacional”.

