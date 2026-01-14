Conéctate con nosotros

Hola que estas buscando

Noticias

Celulares: Eliminan aranceles de importación y se espera una baja en el precio y una caída del empleo en la industria nacional

Publicado

Imagen ilustrativa. (Foto: Gentileza).

El arancel de importación para teléfonos celulares se reducirá a cero desde este jueves 15 de enero, con lo cual se espera una baja en el precio de los aparatos tecnológicos. La medida entra en vigencia a partir del Decreto 333/2025 que fue publicado el 14 de mayo del año pasado.

El Gobierno dispuso una reducción progresiva del arancel, primero al 9,5% hasta ahora que se elimina por completo.

“Lo expuesto mejorará las condiciones de oferta de los bienes objeto de la medida, reducirá los precios de mercado y facilitará, consecuentemente, el acceso de los consumidores a dichos productos, promoviendo la inclusión digital y el desarrollo tecnológico”, señala el decreto al que accedió Agencia Noticias Argentinas.

Turismo

La medida perjudica a la industria radicada en Tierra del Fuego y al empleo en esa provincia patagónica.

Por su parte, el gobierno defiende la medida señalando que de esta forma se facilitará el acceso a tecnología a un amplio sector de la población a menor precio.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

SUSCRIBITE A DOSSIER360.

HACETE SOCIO DE ENREDACCIÓN.

RECIBÍ EL NEWSLETTER DE ENREDACCIÓN EN TU E-MAIL.

CONTACTO CON LA REDACCIÓN DE ENREDACCIÓN.

Mackentor

Telecom

El Valle

News

En este articulo:, ,
Haga clic para comentar

Comentario:

SIRELYF
Noticias Argentinas
Socios 2025
GYM

Te puede interesar

Noticias

Residía en Francia y estaba de visita: Quién era el joven que murió en el meteotsunami de Santa Clara del Mar

El fenómeno meteorológico extremo que sorprendió este lunes a la costa de Santa Clara del Mar, en el partido de Mar Chiquita, se cobró...

Hace 3 días

Novedades

Primera semana de enero en Córdoba: 110 mil turistas más que la temporada pasada y un impacto económico de alrededor de $180 mil millones

Casi un 20% más. Esa es la cantidad de turistas que arrojó el relevamiento reciente que realizó la Agencia Córdoba Turismo respecto al mismo...

Hace 7 días

Columnistas

Crisis climática: Cuando el colapso deja de ser un error y se vuelve un plan

Mientras el 1% más rico concentra emisiones, recursos y tiempo, alguien decide acelerar. No frenar. No corregir. Acelerar el mismo modelo que nos trajo...

Hace 3 días

Novedades

La vicegobernadora Myrian Prunotto presidió la apertura oficial del Festival de Doma y Folklore de Jesús María

La vicegobernadora de Córdoba, Myrian Prunotto, presidió la noche inaugural del Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María, en el marco de...

Hace 6 días