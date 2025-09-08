Conéctate con nosotros

Elecciones: Gobernadores celebraron la victoria del peronismo bonaerense

Militantes y simpatizantes peronistas festejan en La Plata el triunfo en las elecciones elgislativas. (Foto: Damián Dopacio / NA).

Los gobernadores peronistas de La Rioja, Ricardo Quintela; La Pampa, Sergio Ziliotto; y Catamarca, Raúl Jalil; y los aliados del peronismo, Gustavo Melella (Tierra del Fuego) y Gerardo Zamora (Tierra del Fuego) celebraron la victoria del peronismo bonaerense y el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, en las elecciones de esa Provincia.

El riojano Quintela dijo que “el pueblo bonaerense habló con contundencia: eligió poner un freno a las políticas crueles de Milei. Este triunfo del peronismo en Buenos Aires demuestra que cuando hay unidad, organización y compromiso, se puede defender a la patria de quienes quieren saquearla y destruirla”.

El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, en una actividad en su provincia. (Foto: Prensa / Archivo).

Felicitó al gobernador Kicillof, los intendentes y la militancia que “dejaron el alma en cada distrito y pudieron llevar un mensaje de esperanza. Este resultado no es solo una victoria electoral, es un mensaje claro de que con los jubilados no, con las personas con discapacidad no, con los más vulnerables no. Acá, en La Rioja lo venimos planteando hace mucho tiempo y seguiremos este camino porque sabemos que la unidad es federal y en ese sentido, se está reconstruyendo con fuerza”.

Por su parte, al pampeano Sergio Ziliotto apuntó con ironía que la elección se trató de “un nuevo capítulo de la fallida serie del fin del peronismo” y añadió que “se vienen más temporadas”.

El gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto.

El fueguino, Melella, afirmó que “ganó Fuerza Patria: es un freno a Milei. Felicitamos al pueblo bonaerense por este día de democracia plena y en paz. Una vez más demostró que elige una provincia de trabajo, de producción, igualitaria, que cuida a quienes menos tienen y a quienes todos los días siguen adelante a pesar de las injustas medidas del gobierno nacional”.

Dijo, además, que “este triunfo fue conseguido gracias a la convicción, el compromiso y el corazón militante. Esta elección vuelve a reafirmar que elegimos un Estado eficiente, cercano a cada ciudadano, que busca darle lo mejor: una educación y una salud pública de calidad, una provincia y una nación de trabajo y de producción nacional”.

El peronista catamarqueño Raúl Jalil sostuvo que “gobernar es escuchar y decidir”, y señaló que “Argentina requiere consensos para dar pie al crecimiento, el desarrollo, la seguridad y la paz social. Por eso las provincias del interior productivo también tienen que ser parte del diálogo que la gente pide. Quiero felicitar al peronismo bonaerense por su unión y compromiso, y al gobernador Kicillof por una gran elección en toda la provincia de Buenos Aires”, publicó en sus redes sociales.

En tanto, el santiagueño, Gerardo Zamora, felicitó a Kicillof y “al pueblo de la provincia de Buenos Aires, que con una gran y pacífica participación democrática, se manifestó este domingo, a favor de la paz social, del trabajo, de la producción y de un estado presente. Es importante que desde la politica hagamos el esfuerzo de construir una Patria mejor, sin odios, violencia ni discriminación… Ese es el mensaje que el pueblo bonaerense acaba de expresar hoy en las urnas!!!”.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

