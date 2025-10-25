Elecciones en Córdoba: Schiaretti y los libertarios disputan el primer lugar y De la Sota busca renovar su banca

El “cordobesismo”, con el ex-gobernador Juan Schiaretti como primer candidato a diputado nacional, intentará este domingo 26 de octubre salir de su espacio territorial para integrarse a un nuevo espacio nacional de centro-derecha, denominado Provincias Unidas, en el que confluyen la mayor parte de la UCR con sus principales gobernadores, un sector del Pro identificado con Mauricio Macri, y otro partido provincial con origen en el peronismo, como el que encabeza el gobernador Claudio Vidal en Santa Cruz. Enfrente tendrá al libertario Gonzalo Roca, un empresario ligado al sector de estaciones de servicio, que forma parte del espacio liderado por el diputado nacional, Gabriel Bornoroni, cuya terminal en Casa Rosada es la mismísima hermana presidencial, Karina Milei. La mayor parte de las encuestas indican un escenario de paridad entre ambos.

Eso mismo se entrevió en los discursos de Schiaretti y Llaryora en el acto de cierre de Plaza de la Música y en las últimas salidas en los distintos medios de comunicación, donde endurecieron su discurso contra el presidente ultraderechista, Javier Milei, y contra Natalia de la Sota, hija del fallecido ex gobernador José Manuel De la Sota que sacó los pies del plato en las Legislativas y conformó una lista propia (Defendamos Córdoba), con la que aspira a renovar su banca en la Cámara Baja y a posicionarse hacia adentro del “cordobesismo” con vistas al comicio provincial de 2027, donde Llaryora irá por un segundo mandato.

Tanto Schiaretti como Roca disputan el electorado anti-peronista (nacional), anti-kirchnerista y de centro-derecha, bloque mayoritario en la Provincia. De la Sota, por su parte, trata de hacer pie perfilándose como la principal opositora local a Milei y como la más peronista de los candidatos cordobeses. Con ella, se han encolumnado los diferentes sindicatos y sectores que responden al peronismo nacional.

Si bien, Llaryora dijo esta semana en una entrevista con el streaming de La Voz del Interior, que Provincias Unidas es una etapa superior del cordobesismo, la clave de su proyección política y viabilidad existencial dependerá del resultado electoral general, es decir, de si la federación de gobernadores en su conjunto puede llegar a los dos dígitos del total de los votos. Si alcanza ese umbral podrá intentar construir un puente con versiones más centristas del peronismo, aunque para ello dependerá de la conformación del nuevo escenario político y económico post-legislativas. Si el peronismo nacional vence en Buenos Aires y recupera algunos de los distritos en donde fue derrotado en 2023, el experimento tendrá escasa viabilidad histórica. Por eso, los gobernadores de Provincias Unidas, antes que cualquier otro objetivo, buscan asegurarse diputados propios para “negociar” con el poder central, ante la previsión de un ciclo de alta turbulencia política y económica.

Del lado libertario, pese al enorme caudal de apoyo obtenido en Córdoba por Milei en 2023, cuando alcanzó la presidencia, esta vez su figura no parece galvanizar al conjunto del espacio y, según los sondeos, divide con Provincias Unidas. Si bien, ninguna de las fuerzas que representaron el espacio de centro-derecha en la Provincia desde 2014 bajo el sello de Juntos por el Cambio (JxC), la UCR y el Pro, ocuparían más que un casillero testimonial, está por verse si la “estrella” del presidente alcanzará para subordinar al tándem Schiaretti-Llaryora. En las “gateras” para 2027 espera una resolución de esta disputa el senador Luis Juez (Frente Cívico).

Con el 8,6% del padrón nacional, la Provincia pone en juego nueve bancas, y la novedad para estas elecciones legislativas intermedias es que, por primera vez en muchos años, ni el radicalismo, ni el kirchnerismo ni el PRO, tendrían chances de acceder a lugares en el futuro Congreso con sus respectivas listas.

Los nueves legisladores que dejan sus bancas son los siguientes:

-Pablo Carro (Fuerza Patria).

-Laura Rodríguez Machado y Héctor Baldassi (Pro).

-Oscar Agost Carreño (Pro-Encuentro Federal).

-Rodrigo De Loredo, Soledad Carrizo y Gabriela Brouwer de Koning (UCR).

-Ignacio García Aresca (Provincias Unidas).

-Natalia De la Sota (Defendamos Córdoba).

