Elecciones en Buenos Aires: Un gobierno en estado de shock y frente al fantasma de la gobernabilidad

El resultado de la elección legislativa del domingo 7 de septiembre en la Provincia de Buenos Aires, en las que el peronismo unido alrededor de Fuerza Patria derrotó a La Libertad Avanza, desnudó las limitaciones del presidente ultraderechista Javier Milei, su triángulo de hierro, y el círculo rojo y dejó al gobierno en un estado de shock y frente al fantasma de la gobernabilidad.

La elección también evidenció la impericia política del oficialismo nacional bajo la dirección de la hermana presidencial, Karina Milei, y el operador preferido de palacio, Eduardo “Lule” Menem, que combinados con la crisis económica, ayudaron a que la cita electoral terminara en un choque fenomenal contra la voluntad popular.

Un dato sustantivo debiera cruzar cualquier análisis: la alianza de ultraderecha, encabezada por La Libertad Avanza (LLA), perdió en el distrito bonaerense 2,2 millones de votos respecto de 2023, momento culminante de su irrupción disruptiva en el escenario nacional. Del otro lado del mostrador, el peronismo triunfó cosechando alrededor de medio millón de sufragios menos que en el comicio para gobernador de ese año. Esta breve radiografía revela que el resultado no necesariamente es un salvoconducto para el peronismo. La principal fuerza opositora no ha sido receptora de los desencantados del bloque de centro-derecha. Su victoria parece explicarse en la solidez del voto propio, en la unidad y en la existencia de un liderazgo decidido como el de Axel Kicillof, que emerge como uno de los vencedores de la jornada. Buenos Aires puede ser el kilómetro cero del peronismo en este nuevo ciclo, pero para llegar a destino todavía tiene un camino que recorrer.

Lo sucedido en el territorio más poblado y, a la vez, de mayor desarrollo económico y desigualdad social parece mostrar un estado de opinión más profundo que un mal domingo. Asoma como indicativo de la desazón y probablemente desencanto de vastos sectores sociales con la política económica del gobierno nacional, cuyos efectos negativos impactan en la vida cotidiana en planos como los del consumo, la educación, la salud o el empleo. Hay que agregarle a este cóctel, la sucesión de escándalos de corrupción que sacuden al Ejecutivo desde febrero de este año, cuando estalló el criptogate; y continuó con las muertes por el fentanilo adulterado que, en principio, asoman como una consecuencia de la corrupción y falta de controles estatales; y las denuncias de coimas en las compras de medicamentos de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Tanto en la estafa con criptomonedas como en el caso de discapacidad aparece la sombra de la hasta ahora todopoderosa hermana presidencial.

Con casi dos años de gestión, el resultado bonaerense parece dejar al aire libre el costo del acuerdo con el FMI (Fondo Monetario Internacional) y el manejo del endeudamiento externo del gobierno nacional. La historia enseña que los acuerdos con el FMI y los consecuentes y brutales ajustes, se pagan con inestabilidad política y social, y en la casi absoluta mayoría de los países que los realizan, con derrotas electorales de las coaliciones políticas que los concretan.

Los primeros y bamboleantes pasos parecen indicar que el gobierno no ha dimensionado aún el alcance verdadero del terremoto del que ha sido protagonista. El resultado no es consecuencia de un mal candidato o una alianza imperfecta, es producto de no leer adecuadamente el escenario. Los bonaerenses pusieron un primer freno a la revolución de derecha y eso podía percibirse en los datos que las encuestas dejaban entrever semana a semana desde hace dos meses. La crisis económica fidelizó el voto peronista y aflojó los lazos de los del bloque libertario. Luego, las denuncias de corrupción parecen haber expulsado a un electorado sensible a este factor, que -probablemente- por ese mismo motivo no migró a la principal oposición, tanto por su condición anti-peronista como por su imaginario que considera al peronismo manchado por hechos de corrupción.

El insultador serial que ocupa el sillón de Rivadavia ni siquiera saludó al ganador de la elección bonaerense y el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, lo hizo a través de un. WhatsApp. Kicillof derrotó al ajuste y entre el discurso de la derrota en Gonnet y la decisión de no recibirlo, el presidente ratificó que todo sigue igual. Eso y fingir demencia es lo mismo. Está claro, además, que si el presidente no pudo tener ni ese mínimo gesto institucional, que es saludar al adversario, es imposible pensar en la apertura de un genuino proceso de diálogo y construcción de nuevos consensos, acordes a la nueva situación socio-política y económica. Por el contrario, insinúa que Milei y su Corte procuran seguir por el mismo sendero.

Durante este lunes hubo dos anuncios: la formación de una mesa política y la convocatoria al diálogo a los gobernadores. El anuncio de una mesa política con miembros del gabinete y con la repatriación del asesor estrella Santiago Caputo a la primera fila y el agregado del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, deja entrever que el gobierno decidió abroquelarse y no descargar lastre. El efecto de ese movimiento es que “la espalda” del presidente es la que deberá absorber los costos políticos frente a una sociedad que ya mira con extremo recelo a Karina y los Menem y hasta se anima a jugar en la vida cotidiana con “el 3%” de coima que presuntamente recibiría de los laboratorios según la denuncia del ex amigo presidencial Diego Spagnuolo. Por cierto, se trata de un agujero en la línea de flotación del barco oficialista, que si no es reparado puede llevarse a toda la tripulación.

En esa línea, aparece la posible convocatoria a los gobernadores. Recuerda a los agónicos encuentros del ex presidente Fernando de la Rúa con la Liga de Gobernadores a principios de este siglo. El gobierno necesita imperiosa y urgentemente de acuerdos con actores institucionales que le permitan mostrar la gobernabilidad del ajuste sin fin frente al sistema financiero internacional y el FMI. Esto surge de la improbabilidad de que el gobierno pueda construir una mayoría legislativa propia en octubre, todo indica que podría levantar una fuerza propia, pero insuficiente en número para marcar la agenda legislativa.

Sin embargo, frente a la presión de los mercados se trata de tiempos difíciles de administrar. Con pocos dólares propios, el gobierno tiene escasas posibilidades o un bajo poder de fuego para evitar una devaluación del peso frente al dólar. El plan Aguante hasta octubre, que implica evitar una devaluación brusca para que no se traslade a precios, tiene su coste en nivel de actividad a causa de las elevadas tasas de interés y los crecientes encajes bancarios con los que el gobierno intenta evitar que los pesos disponibles pasen al dólar. En ese contexto, los acreedores externos -de deuda pública y privada- y los inversores financieros necesitan de un plan político que le de sustentabilidad al modelo económico. Como eso todavía no aparece en el horizonte del post-domingo 7 de septiembre, el presidente y su equipo se aventuran a una experiencia alucinante.

Argentina no es un país cualquiera. Lo sucedido en Buenos Aires desafía las reglas formales de la institucionalidad política porque implica un dique al ajuste y la revolución de derecha por más que se trate de una elección provincial. Se trata de un escenario que requiere otro tipo de decisiones y medidas, como la de producir cambios significativos en el gabinete y en el rumbo político y económico, incluyendo la conformación de una coalición diferente. Si el gobierno insiste con el mismo chip o administra incorrectamente el esquema cambiario o juega su destino a “suerte y verdad” en octubre y no consigue su objetivo o es derrotado nuevamente, el país puede asomarse a una nueva tragedia nacional como las de 1989 o 2001.

—

